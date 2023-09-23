Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi ip mayokinisiyle poz verdi! Instagram'dan korkup kendi sansürünü kendisini uyguladı

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi ip mayokinisiyle poz verdi! Instagram'dan korkup kendi sansürünü kendisini uyguladı

    23.09.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Arabella Chi Instagram'dan yaptığı cesur bir paylaşımına kendi kendisine sansür uygulamak zorunda kaldı. Instagram'ın topluluk kurallarından korkan fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyada sıklıkla hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkan fenomen isim yine geleneğini bozmadı. Altın detaylardan oluşan mayokisiyle poz veren fenomen isim topluluk kurallarından çekinerek sansür uygulamak zorunda kaldı. Chi'nin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    GÜNDEM YARATAN POZ

    kapka7

    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımıyla sahilden poz veren Arabella Chi beğeni topladı. Sosyal medya fenomeni mayokinisinin arasından göğüslerinin gözükme ihtimaline karşı o bölgeyi beyaz işaretlerle kapatmayı seçti. Fenomen ismin paylaşımı olay oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmediSessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi
    6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu
    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttıKızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Arabella Chi

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

    Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

    Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

    Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

    Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

    Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

    Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

    Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.