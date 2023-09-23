Sosyal medya fenomeni Arabella Chi ip mayokinisiyle poz verdi! Instagram'dan korkup kendi sansürünü kendisini uyguladı

Sosyal medyada sıklıkla hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkan fenomen isim yine geleneğini bozmadı. Altın detaylardan oluşan mayokisiyle poz veren fenomen isim topluluk kurallarından çekinerek sansür uygulamak zorunda kaldı. Chi'nin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.
Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımıyla sahilden poz veren Arabella Chi beğeni topladı. Sosyal medya fenomeni mayokinisinin arasından göğüslerinin gözükme ihtimaline karşı o bölgeyi beyaz işaretlerle kapatmayı seçti. Fenomen ismin paylaşımı olay oldu.