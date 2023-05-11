Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa eski günlerin hakkını verdi! Olay paylaşım... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Khalifa yine sınırları zorlayan bir pozuyla gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim sosyal medyadna yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Khalifa, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda tişörtünü kıvırarak göğüslerini ön plana çıkarttı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYİ SEÇTİ

Yüzünü gizleyerek sadece boynundan altını çeken Khalifa gri tişörtünü saten bir iç çamaşırıyla tamamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.