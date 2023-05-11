Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa eski günlerin hakkını verdi! Olay paylaşım... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa eski günlerin hakkını verdi! Olay paylaşım... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

11.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda cesur hallerini göstererek Instagram’ı salladı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa eski günlerin hakkını verdi! Olay paylaşım... Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Khalifa yine sınırları zorlayan bir pozuyla gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim sosyal medyadna yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Khalifa, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda tişörtünü kıvırarak göğüslerini ön plana çıkarttı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYİ SEÇTİ

kapak mia khalifa

Yüzünü gizleyerek sadece boynundan altını çeken Khalifa gri tişörtünü saten bir iç çamaşırıyla tamamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

 Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

 Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

 Tanga bikinilerini giyip havuz başında kutlama yaptılar!

Tanga bikinilerini giyip havuz başında kutlama yaptılar!

 Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Çocuğunun doğum günü hediyesi şaşırttı! “Ona kucak dansı...”

Çocuğunun doğum günü hediyesi şaşırttı! “Ona kucak dansı...”

 Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!

Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!

 Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper mini şortuyla poz! Arkasını dönünce beğeni butonu çöktüSüper mini şortuyla poz! Arkasını dönünce beğeni butonu çöktü
65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki eşinden cevap! “Mutluyuz”65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki eşinden cevap! “Mutluyuz”
Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa

En Çok Okunan Trend Haberler

Altına hiçbir şey giymediği sanıldı! Sere serpe pozlarına tepki yağdı

Altına hiçbir şey giymediği sanıldı! Sere serpe pozlarına tepki yağdı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Eski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verdi

Eski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verdi

İlginizi Çekebilir

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.