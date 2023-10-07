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    4. Sosyal medya fenomeni Reislin yaz tatilini bitiremedi! Siyah bikinisiyle çekildiği selfiesi hayranlarının beğenisini topladı

    Sosyal medya fenomeni Reislin yaz tatilini bitiremedi! Siyah bikinisiyle çekildiği selfiesi hayranlarının beğenisini topladı

    07.10.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Reislin yaz mevsiminin bitmesine rağmen tatilini bir türlü bitiremeyen isimler arasındaki yerini aldı. Fenomen isim sıcak havaları değerlendirmek için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Fenomen isim Yunanistan'da siyah bikini takımıyla çekildiği bir selfiesini Instagram hesabından paylaştı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Reislin Instagram profiline sonbahar aylarına inat yaz havasını getirdi. Fenomen isim Yunanistan tatilinden çekilen bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan paylaşımında Reislin siyah bikini takımıyla poz verdi. Gönderisine "Sıcak" notunu ekleyen fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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