Sosyal medya fenomeni Reislin yaz tatilini bitiremedi! Siyah bikinisiyle çekildiği selfiesi hayranlarının beğenisini topladı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Reislin Instagram profiline sonbahar aylarına inat yaz havasını getirdi. Fenomen isim Yunanistan tatilinden çekilen bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan paylaşımında Reislin siyah bikini takımıyla poz verdi. Gönderisine "Sıcak" notunu ekleyen fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.