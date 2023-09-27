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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırı tercih etmeyince beğeni butonu çöktü

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırı tercih etmeyince beğeni butonu çöktü

    27.09.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırdı. Fenomen isim yaz aylarının sona ermesine rağmen tatiline devam ederken sevenlerinin karşısına pembe dantel bir bluz ve beyaz etek kombiniyle çıktı.

    Sosyal meydada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının yüzünü gülümsetmeye devam ediyor. Fenomen isim Yunanistan tatilinden bir kareyi hayranlarıyla paylaşarak beğeni yağmuruna tutuldu. Llewellyn'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

    ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

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    Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla etkileşime girmeyi seven fenomen isim Yunanistan tatilinde kamera karşısına pembe dantel bluzu ve beyaz etğiyle geçti. Boynundan çıkartmadığı kolyesi ve at kuyruğu yaptığı saçlarıyla hayranlarının beğenisini kazanan fenomen isim kombinin iç çamaşırı tercih etmeyince sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına maruz kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben aşırı bir kombin" yorumunu yaparken bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir ikon" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Apollonia Llewellyn

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