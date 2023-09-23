Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram'daki sessizliğini bozdu! Dönüşü efsane oldu... Üzerini örtme çabası yetmedi

Sosyal medya hesaplarından yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekerek dünya geneline yayılan 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James bir süreliğine sessizliğe bürünmüştü. Sosyal medya paylaşımlarına ara vererek kendi kabuğuna çekilmeyi seçen fenomen ismin dönüşü de ses getirdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Francia göğüs altı dekoltesi ağırlıklı bir bikini takımıyla sevenleriyle yeniden buluştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Francia James bikini takımını üzerine giydiği pareosuyla kapatmaya çalıştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.