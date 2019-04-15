15-21 Nisan haftalık burç yorumları

KOÇ 15-21 Nisan haftasına başladığınızda çalışma ortamınız, sağlığınız, evcil hayvanınız ön planda olabilir. 17 Nisan Çarşamba Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar hareketli günler sizi bekliyor. Çevrenizde insanlar size fikir danışabilir. Konuştuklarınız insanlara yol gösterici olabilir. Beklediğiniz güzel haberleri alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 19 Nisan Cuma 14:12’de 29 derecede Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İlişkinizde ve evliliğinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa partnerinize sert tepkiler verebilirsiniz. İlişkinizde gördüğünüz beklenmedik bir davranış kalbinizi kırabilir. Ortak iş açmış olanlar varsa bu tarih yakınlarında ortağıyla sürtüşmeler yaşayabilir. 20 Nisan Cumartesi Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar maddi anlamda güçleneceğiniz bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda hareketlenmeler başlayabilir. Çekici olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Estetik yaptırmak için uygun bir dönemdir. Saçınızda veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Hafta sonu daha çok borçlarınız, ödemeleriniz için yeni çıkış yolları arayabilirsiniz.

BOĞA 15-21 Nisan haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz sizler için önem kazanacaktır. Sevdiğiniz kişiye karşı bir adım atmak istiyorsanız Salı akşamı daha uyumlu enerjiler hakim olacaktır. 17 Nisan Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar geçmişteki birinden tekrardan haber alabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi aktivitelere başlayabilirsiniz. Cuma 19 Nisan 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Riskli hareketlerden kaçınmalısınız. Beklenmedik bir rahatsızlık ortaya çıkabilir. Ofiste de gergin olabilirsiniz. Ani tepkiler vermekten kaçının. 20 Nisan Cumartesi Güneş Boğa burcuna giriş yapıyor. Sizlerin dönemi başlıyor. Sizler doğum günlerinizi kutlamaya başlarken, Güneş de destek olmaya devam ediyor. 21 Mayıs’a kadar kendinizi her konuda güçlü hissedeceksiniz. Cesaret edemediğiniz eyleme geçemediğiniz her konu için şimdi harekete geçebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 20 Nisan’da ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eski sevgilinizden haber alabilirsiniz. Tekrardan geri dönme sinyalleri verebilir. Kişisel gelişim çalışmalarına merak salabilirsiniz. Hafta sonu ise evlilik ve ilişki dünyanız ön planda olacaktır. Romantik zamanlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER 15-21 Nisan haftasına ailenize ve evinize odaklanarak başlayabilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Evinizle ilgili de değişiklikler düşünebilirsiniz. Çarşamba 17 Nisan’da Merkür Koç burcuna giriş yapıyor. 15 Mayıs’a kadar sosyal yardım kuruluşlarında ihtiyacı olan insanların sesi olabilirsiniz. Dostlarınızla iletişiminiz arttığı daha enerjik bir ruh halinde olacaksınız. Cuma 19 Nisan saat 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Aşk hayatınızda partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Tepkinizi verirken kelimelerinizi dikkatli seçin. Çocuğunuzla alakalı da stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Hem aşk hayatınızda hem çocuğunuzla ilgili beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Cumartesi 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yeni tedavilerle şifa bulabilirsiniz. Psikolojik olarak da kendinizi toparlıyorsunuz. Kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna giriş yapıyor olacak. 15 Mayıs’a kadar bulunduğunuz toplulukta göz önünde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerle ünlenebilirsiniz. Hafta sonu çalışma hayatınız, sağlığınız vaktinizi alabilir. Pazar akşamı ilişkide güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ 15-21 Nisan haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, iletişimde olduğunuz çevre, kardeşleriniz ön planda olabilir. İletişim becerileriniz sayesinde yeni fırsatlar karşınıza gelebilir. 17 Nisan Çarşamba Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kariyerinizi ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. 19 Nisan Cuma 14:12 itibariyle 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Aile yaşantınızda sert bir tutum takınabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sağlık problemine vakit harcayabilirsiniz. Evinizin içinde riskli hareketlerden uzak durmalısınız. Evinizdeki elektroniklerde arızalar oluşabilir. 20 Nisan Cumartesi Güneş Boğa burcuna giriş yapıyor. 21 Mayıs’a kadar arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Herhangi bir sorununuz olduğunda hemen yanınızda yer alacaklardır. Yaşadığınız topluluk içerisinde elde ettiğiniz başarılarla ilgi çekebilirsiniz. Şansınızın açıldığı bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar yüksek getirisi olan iş teklifleri ya da ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizle ilgili bir planınızı artık eyleme dökebilirsiniz. Bir gayrimenkul yatırımı olabilir. Bir yere taşınma ya da bir şeye sahip olma gibi hayalinizdekine erişmek için harekete geçebilirsiniz. Hafta sonu aşk hayatınızda mutlu olabileceğiniz akşamlar sizleri bekliyor. Çocuğunuza da vakit ayırabilirsiniz.

ASLAN 15-21 Nisan haftasının gündemi maddi konularınız olabilir. Haftanın başından itibaren gelirinizi arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. 17 Nisan Çarşamba Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar beklediğiniz pozitif haberleri alabilirsiniz. Yeni ilgi alanlarına merak salabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konuları araştırabilir, eğitimlere de başlayabilirsiniz. 19 Nisan Cuma 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İletişim problemleri baş gösterebilir. Sıklıkla yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Sinirleriniz gergin olabilir. İlk aklınıza gelen cümleyi söylemeyin. Eğitim hayatınızda da agresif bir günde olabilirsiniz. İletişim kurduğunuz elektronik aletlerinizde beklenmedik arızalar ortaya çıkabilir. Cumartesi günü 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar kariyer hayatınızda güçlü bir dönemde olacaksınız. Yeni tekliflere hazır olmalısınız. Siz de başvuru yapacaksanız bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eğitim hayatınızda, yurt dışı işlerinizde güzel gelişmeler olabilir. Başvurularınız kabul olabilir. Genel olarak mutlu ve iyimser hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Hafta sonu ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Evinizle ilgili işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

BAŞAK 15-21 Nisan haftasının başlangıcında ilk önceliğiniz kendiniz oluyorsunuz. İnsanlara verdiğiniz değerden sonra bu hafta biraz da kendime vakit ayırmalıyım diyeceksiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 17 Nisan Cuma günü yöneticiniz Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eşinizin geliriyle ilgili bir artış olduğuna dair haber alabilirsiniz. Sizin de kredi başvurunuz varsa onaylandığını öğrenebilirsiniz. Cuma günü 19 Nisan 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat edin. Cüzdan, para, mücevher gibi eşyalarınız göz önünde olsun. İnternetten işlem yapmayın. Parayla ilgili negatif enerji aldığınız bir günde olacaksınız. Beklenmedik bir durum yüzünden cebinizden para çıkabilir. 20 Nisan’da Cumartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar pozitif gelişmelere hazır olun. Olumlu haberler aldıkça enerjiniz yükseliyor. Eğitim hayatınızda başarılı işlere imza atabilirsiniz. Seyahatlerinize vakit ayırabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar miras haberi alabilirsiniz. Bu durum beklediğinizden fazla bir tutar olabilir. Maddi olanaklarınızın arttığı bir dönemde olacaksınız. Ameliyat olma durumunuz varsa başarılı bir operasyon geçirebilirsiniz. Hafta sonu ise sosyal yönünüz ön planda olacaktır. Kültürel aktivitelere vakit ayırabilirsiniz.

TERAZİ 15-21 Nisan haftasına başladığınızda enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Rahatsızlığınız olmasa bile bitkin ve isteksiz olabilirsiniz. Bu geçmişteki sorunlarınızın aklınıza gelmesiyle bağlantılı da olabilir. 17 Nisan Çarşamba Merkür Koç burcuna giriş yapıyor. 15 Mayıs’a kadar partnerinizle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. 19 Nisan Cuma saat 14:12 olduğunda 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda olduğundan ötürü gergin bir zaman diliminde olabilirsiniz. Sebepsiz yere agresif tepkiler gösterebilirsiniz. Sinirliyken tepki vermemeniz iyi olur. Hayatınızda ani gelişen olaylar meydana gelebilir. Cumartesi 20 Nisan günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar ekonomik koşullarınızda gelişmeler olabilir. Beklediğinizden fazla para elinize geçebilir. Borçlarınızı kapatmak için güzel bir dönemdesiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar evlilik tekliflerine hazır olmanızda fayda var. İlişkinizde çok şanslı bir dönemde olacaksınız. Evliliklerinde problem yaşayanlar beklemedikleri şekilde tutkuyla tekrardan bağlanabilirler. Hafta sonu gelirinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Pazar akşamı güzel bir haber alabilirsiniz.

AKREP 15-21 Nisan haftasına başladığınızda sosyal çevreniz, dostlarınız ile ilgili konular karşınıza gelebilir. Bulunduğunuz çevre içerisinde kendinizden bahsedildiğine şahit olabilirsiniz. Salı ile beraber şansınız da açılıyor. Çarşamba günü 17 Nisan’da Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar işinizle alakalı bir haber alabilirsiniz. Tahlil veya test sonucu da bu dönem elinize ulaşabilir. Cuma 19 Nisan tarihinde 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi konularda gergin anlar yaşayabilirsiniz. İnternet üzerinden işlem yaparken dikkatli olun. Maddi değeri olan mücevher, elektronik alet gibi eşyalarınıza dikkat edin. Cumartesi 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar evlilik ve ilişki hayatınızda güzel gelişmelere tanık olabilirsiniz. Partnerinizin size olan desteği zor anlarınızda en büyük yardımcınız olacaktır. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar iş hayatınızda başarılarınız sayesinde terfi alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifiyle de daha güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple güzel başarılara imza atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili beklentiniz varsa sonuçlar olumlu çıkabilir. Hafta sonu ise enerjiniz yükseliyor. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YAY 15-21 Nisan haftasına başladığınızda kariyer konularınıza, geleceğinizle ilgili yapmak istediklerinize odaklanabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili görüşmeler için Salı gününü tercih edebilirsiniz. Çarşamba 17 Nisan’da Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. 15 Mayıs’a kadar çocuğunuzu ilgilendiren bir durumla ilgili haber alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden de bir haber alabilirsiniz. 19 Nisan Cuma günü 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir tavır görebilirsiniz. Aranızdaki tansiyon yükselebilir. Sakin olup sonrasında tepkinizi dile getirmeniz iyi olacaktır. 20 Nisan Cumartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar çalışma hayatınızda terfi alabilirsiniz. Yönetici pozisyonuna geçebilirsiniz. Yeni teklifler de alabilirsiniz. Sağlığınızın güçlendiği bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna giriş yapıyor. 15 Mayıs’a kadar çok şanslı bir döneme adım atıyorsunuz. Muhtemelen bekar Yay burcu kalmayacaktır. Yeni bir aşka yelen açabilirsiniz. Aşkı doyasıya hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Medikal sorunlardan dolayı çocuğu olmayanlar varsa mutlaka bu süreçte denesinler. Hayırlı bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir konuyla ilgili de sevinçli haber alabilirsiniz. Hafta sonu sağlığınızla ilgili konular öne çıkabilir. Kişisel gelişim çalışmalarına katılabilirsiniz.

OĞLAK 15-21 Nisan haftasının gündemi eğitimleriniz, akademik konularınız, seyahatleriniz ve yurt dışı işleriniz olabilir. Fazla detaycı olmaktansa biraz daha oluruna bıraktığınızda mutlu olacaksınızdır. 17 Nisan’da Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. 15 Mayıs’a kadar ailecek sizi ilgilendiren bir konu hakkında haber alabilirsiniz. 19 Nisan Cuma saat 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İş ortamınızda vereceğiniz tepkiler sert olabilir. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde ani kararlar almaya yatkın olacaksınız, mantıklı düşünmenizde fayda var. Cumartesi 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna giriş yapıyor. 21 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda kendinize güvendiğiniz bir dönem başlıyor. Yeni bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. 15 Mayıs’a kadar ailenizi ilgilendiren maddi bir konu olumlu sonuçlanabilir. Beklenen paralar ya da yatırımlar olumlu sonuçlanabilir. Hafta sonu şansınızın açık olduğu zamanlarda olacaksınız. Dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

KOVA 15-21 Nisan haftasına başladığınızda finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Kredileriniz, borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. 17 Nisan Çarşamba Merkür Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kardeşinizle ilgili bir konuda haber alabilirsiniz. Başvuru yaptığınız bir okul ya da kurs varsa bunun haberi bu dönem gelebilir. İletişim trafiğiniz yoğun olacak. Kafanızı bilgisayardan kaldıramayacak konumda olabilirsiniz. Herkes sizden bir şeyler isteyebilir. 19 Nisan Cuma 14:12 itibariyle 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Eğitim hayatınız, yurt dışı bağlantılı işlerinizde stresli zamanlar olabilir. Seyahatlerinizde de dikkatli olmalısınız. Ani olaylara açık olacağınızdan riskli işler yapmamaya dikkat edin. 20 Nisan Cumartesi günü ise Güneş Boğa burcuna giriş yapıyor. 21 Mayıs’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuda gelişme yaşayabilirsiniz. Ailecek atlattığınız bir olaydan sonra da bağlarınız daha da güçlenebilir. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar insanlarla kurduğunuz kontaklar sayesinde gelirinizi arttıracak yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu dönem aklınızdaki maddi değeri yüksek bir elektronik aleti de satın alabilirsiniz. Hafta sonu kariyer hayatınızdaki belirsizlikler aklınızı kurcalayabilir. Pazar akşamı şansınız açılıyor olacak.