29 Nisan günlük burç yorumları | 29 Nisan burçlarda neler oluyor?

29 Nisan’da Ay, tüm gün Yay burcunda ilerliyor. Ay, Satürn sekstil açısının meydana gelmesi ile kendimizi kısıtlamalar ile çevrili bulabiliriz. İlerlemek istediğimiz ya da gelişmek istediğimiz konularda karşımıza çıkan engeller moralimizi bozabilir. Ancak buna aldırış etmemek en doğrusu olacaktır. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün resmi başvurular, imzalar ve anlaşmalar, yasal süreçler ve adli gündemler ön planda olabilir. İleriye yönelik planlar yapabilir, yolculuk planları organize edebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ödemelerinizi gerçekleştirebilir, uzun vadeli bir borcu kapatabilir veya uzun vadeli bir harcama planına dahil olabilirsiniz. Güvende olma isteğiniz artarken, bildiğiniz yolda ilerlemek ve bildiğinizi okumak isteyeceksiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde karmik veya kadersel durumlar yaşanabilir. İlişkilerde uzun vadeli etkilere sebep olacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Finansal ortaklıklar, hediyeler gündeme gelebilir.