Mutlaka okuyun! Sütyenler hangi sıklıkta yıkanmalı?

Hassas ürünlerinizi ne sıklıkla yıkamanız gerektiği konusunda biraz rehberliğe ihtiyacınız varsa, bu yazıyı mutlaka okuyun.

İç çamaşırı şirketi Ann Summers'ın sahibi Laura Whittaker'e göre her iki kullanımda bir sütyeninizi yıkamalısınız.

'Bu nihayetinde daha kişisel bir seçim olacak olsa da, müşterilere genellikle her iki kullanımdan sonra sütyenlerini yıkamalarını tavsiye ederim' diyor ve şöyle devam ediyor: 'Cilde çok yakın duran bir parça olarak terlemeye maruz kalıyor. Bu nedenle bakterilerin düzenli olarak yıkandığından emin olmak önemlidir.'

PEKİ SÜTYEN NASIL YIKANMALI?

Laura, sütyeni yıkamadan önce kancaları yeniden takmanızı tavsiye ediyor. Bu, sütyen şeklinin korunmasına yardımcı olurken, diğer kıyafetlerinize takılmasını da önleyecektir. Sütyenlerinizi ayrı tutmak ve benzer renklerle yıkamak için bir çamaşır torbası kullanmanızı tavsiye ediyor Laura.

Son olarak sütyenlerin kurutma makinesine atılmamasını da söyleyen Laura, 'kış aylarında kurutmak zor olsa da sütyenlerinizi kurutma makinesine koymayın çünkü formunu kaybedecektir. Bununla birlikte mutlaka sütyeninizin etiketini okuyun ve yıkama talimatlarına mutlaka uyun' diyor.



