Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Bu aileye gören bir daha bakıyor! Kızı ve torunuyla birlikte poz verince sosyal medyayı salladı... "Hangisi büyükanne, hangisi anne, hangisi torun?"

    Bu aileye gören bir daha bakıyor! Kızı ve torunuyla birlikte poz verince sosyal medyayı salladı... "Hangisi büyükanne, hangisi anne, hangisi torun?"

    04.10.2023 11:00 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı sağlıklı yaşam ve spor paylaşımları sayesinde 65 yaşındaki Lesley Maxwell geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yaşıtlarına meydan okuyan görüntüsüyle sosyal medyanın ilgisini çeken Maxwell, bu kez kızı ve torunuyla kamera karşısına geçince hayranlarını şaşırttı. 65 yaşındaki fit büyükanne, 22 yaşındaki torununun spor kıyafetlerini çaldığını ve onunla birlikte spor yaptığını söyledi.

    Vücut geliştirme uzmanı 65 yaşındaki Lesley Maxwell, kızı Vanessa Christofi ve torunu Tia ile Avustralya'da yaşıyor. Sosyal medyadan yaptığı spor paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Maxwell, kızı ve torunuyla spor salonuna gitmenin en büyük hobisi olduğunu dile getirdi. Melbourne'lu kişisel antrenör Maxwell, insanların kızı ve torunuyla spor yaptıkları anlarda büyükanne olduğunu öğrenince şoke olduklarını ifade etti.

    2

    GÜZELLİK SIRRINI DA VERDİ

    1

    Yaşlanmayı önlemenin sırrının ağırlık çalışması olduğunu belirten Maxwell, "Kemiklerimizi güçlendirir ve kas ekleyerek vücudumuzun şekillenmesine yardımcı olur. Her yaştan daha fazla kadının ağırlık kaldırdığını görmek isterim" dedi.

    3

    Genellikle spor salonuna giderken torunun kıyafetlerini ödünç aldığını söyleyen Maxwell, "İnsanlar aslında üç farklı kuşaktan oluşan bir aile olduğumuzu öğrendiğinde hep şaşırıyorlar. Ancak birlikte sohbet ederek, gülerek ve antrenman yaparak her zaman harika vakit geçiriyoruz. Böyle güzel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım.Kızım ve torunumla kıyafetleri paylaşabildiğim için de çok şanslıyım. Birlikte çekim yaptığımızda kıyafetlerin çoğu Tia'nın gardırobundan geliyor" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

    Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

     Estetik eleştirilerini iç çamaşırlı pozuyla ti'ye aldı

    Estetik eleştirilerini iç çamaşırlı pozuyla ti'ye aldı

     Bala buladı! Göbek deliğine kadar dökünce kimse anlamadı

    Bala buladı! Göbek deliğine kadar dökünce kimse anlamadı

     Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı

    Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı

     Dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla vedalaştı

    Dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla vedalaştı

     Gösteriyi gölgeledi! Tamamen tül tulumuyla şov yaptı

    Gösteriyi gölgeledi! Tamamen tül tulumuyla şov yaptı

     Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

    Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

     Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

    Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

     İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

     Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kalçasını büyüttü! Dar pantolonun desenleri dikkatleri çektiKalçasını büyüttü! Dar pantolonun desenleri dikkatleri çekti
    Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendiPartide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi
    Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnediSpor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Vücut geliştirme

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

    Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

    Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

    Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

    Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.