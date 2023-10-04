Bu aileye gören bir daha bakıyor! Kızı ve torunuyla birlikte poz verince sosyal medyayı salladı... "Hangisi büyükanne, hangisi anne, hangisi torun?"

Vücut geliştirme uzmanı 65 yaşındaki Lesley Maxwell, kızı Vanessa Christofi ve torunu Tia ile Avustralya'da yaşıyor. Sosyal medyadan yaptığı spor paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Maxwell, kızı ve torunuyla spor salonuna gitmenin en büyük hobisi olduğunu dile getirdi. Melbourne'lu kişisel antrenör Maxwell, insanların kızı ve torunuyla spor yaptıkları anlarda büyükanne olduğunu öğrenince şoke olduklarını ifade etti.

GÜZELLİK SIRRINI DA VERDİ

Yaşlanmayı önlemenin sırrının ağırlık çalışması olduğunu belirten Maxwell, "Kemiklerimizi güçlendirir ve kas ekleyerek vücudumuzun şekillenmesine yardımcı olur. Her yaştan daha fazla kadının ağırlık kaldırdığını görmek isterim" dedi.

Genellikle spor salonuna giderken torunun kıyafetlerini ödünç aldığını söyleyen Maxwell, "İnsanlar aslında üç farklı kuşaktan oluşan bir aile olduğumuzu öğrendiğinde hep şaşırıyorlar. Ancak birlikte sohbet ederek, gülerek ve antrenman yaparak her zaman harika vakit geçiriyoruz. Böyle güzel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım.Kızım ve torunumla kıyafetleri paylaşabildiğim için de çok şanslıyım. Birlikte çekim yaptığımızda kıyafetlerin çoğu Tia'nın gardırobundan geliyor" diye konuştu.