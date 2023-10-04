Sosyal medya fenomeni Alex Mucci estetik ameliyatlarını eleştirenlere sert tepki gösterdi! Kamera karşısına geçip böyle ti'ye aldı

Sosyal medya fenomeni Alex Mucci, genellikle toplum içinde uygunsuz kıyafet seçimleri nedeniyle eleştirilirken takipçi sayısını da milyonlara ulaştırmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kıyafetlerine dair eleştiri oklarını Mucci'nin üzerine çevirirken diğer bir kısmı ise estetik operasyonlarını eleştirmeye başladı. Fenomen isim hakkındaki olumsuz yorumları ciddiye almadığını göstermek için ise sosyal medyadan son derece cesur bir paylaşımla cevap verdi.

"UZAYLI GİBİSİN"

Sosyal medya kullanıcılarının uzaylıya benzediğine yönelik olumsuz eleştirilerine fenomen isim siyah noktalardan oluşan kırmızı iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçerek cevap verdi. Estetik operasyonlarına devam edeceğini müjdeleyen fenomen ismin hayranları bu durumdan memnun olmadıklarını yorumlarıyla belli etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Uzaylı gibisin" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğal güzelliğini kaybetmiş" yorumunu ekledi.