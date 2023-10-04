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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

    04.10.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval hayranlarıyla son olarak hayranlarıyla spor yaparken çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen isim ayna karşısında spor yaptığı anlarda bir selfie çekmeyi ihmal etmedi. Sandoval'ın paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanan Julia Sandoval son dönemde günlük hayatından kesitler sunduğu ev halleriyle hayranlarının karşısına çıkmayı tercih ediyor. Fenomen isim son olarak evinde spor yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Sandoval'ın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval aynanın karşısına geçerek esneme hareketleri yaptı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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