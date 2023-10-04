Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanan Julia Sandoval son dönemde günlük hayatından kesitler sunduğu ev halleriyle hayranlarının karşısına çıkmayı tercih ediyor. Fenomen isim son olarak evinde spor yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Sandoval'ın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval aynanın karşısına geçerek esneme hareketleri yaptı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.