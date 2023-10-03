Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, kendisini bala buladı! Hayranları bile duruma anlam veremedi... Fenomen ismin paylaşımı beğeni rekoru kırdı

    Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, kendisini bala buladı! Hayranları bile duruma anlam veremedi... Fenomen ismin paylaşımı beğeni rekoru kırdı

    03.10.2023 13:28 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerikalı sosyal medya fenomeni Jenna Lee yine hayranlarını şaşkına çeviren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim sık sık sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşarak hayranlarının ilgisini çekerken yine geleneğini bozmadı. Lee son olarak göğüslerinden göbek deliğine doğru bal aktığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jenna Lee yine geleneğini bozmadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Lee bu kez kendisini bala bulayarak hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen isim ahşap bal kaşığıyla vücuduna bal döktüğü anları paylaştı. Lee'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE YARATTI

    kapak1

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Lee, "Evimi sonbahar için dekore etmek tüm sorunlarımı çözecek mi? Sonbaharı benim kadar sevecek misiniz?" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lee'nin güzelliğini öven yorumlarda buluştu.

    İlginizi Çekebilir

    Cesur 'Günaydın' pozları! Yorum yağdı: Şort mu iç çamaşırı mı?

    Cesur 'Günaydın' pozları! Yorum yağdı: Şort mu iç çamaşırı mı?

     Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı

    Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı

     Dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla vedalaştı

    Dantel bluzuyla tarzı olay oldu! İç çamaşırıyla vedalaştı

     Gösteriyi gölgeledi! Tamamen tül tulumuyla şov yaptı

    Gösteriyi gölgeledi! Tamamen tül tulumuyla şov yaptı

     Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

    Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı

     Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

    Olay yaratan sokak tarzı! Göğüs altı dekoltesi gündem oldu

     İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

     Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Tembellik" yaşında 46 gün geride kaldı! Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar"Tembellik" yaşında 46 gün geride kaldı! Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar
    Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi olduAsitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu
    Tuvaletteki arkadaşına kepçeyle illallah dedirtti! Gülme krizine sokan anlarTuvaletteki arkadaşına kepçeyle illallah dedirtti! Gülme krizine sokan anlar
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

    Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

    Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

    Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

    Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.