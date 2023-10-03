Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, kendisini bala buladı! Hayranları bile duruma anlam veremedi... Fenomen ismin paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jenna Lee yine geleneğini bozmadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Lee bu kez kendisini bala bulayarak hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen isim ahşap bal kaşığıyla vücuduna bal döktüğü anları paylaştı. Lee'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Lee, "Evimi sonbahar için dekore etmek tüm sorunlarımı çözecek mi? Sonbaharı benim kadar sevecek misiniz?" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lee'nin güzelliğini öven yorumlarda buluştu.