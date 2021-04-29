Çocuklara cinsellik konusu nasıl anlatılmalı?

Çocukta kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için çocuğun sorduğu kadar cevap vermek, sorduğu miktara cevap vermek önemlidir. Bazı ebeveynler çok fazla açıklama yapmaktadırlar. Bu açıklamayı çocuk hem yaşı itibariyle dinleyemez, hem de kafası çok fazla bilgiyle dolunca karışıklık yaşayabilir. Kaygıları arttıkça daha çok soru sormaya başlar. Yeterli miktarda cevap verildiği zaman çocuk bu konuda soru sormayı bırakır. Sonrasında başka bir konuya merak duyabilmektedir.

Okul öncesi dönemde cinsel eğitim, çocuk soru yönelttiği anda başlanmalıdır. İlk sorular genellikle 3 yaş civarında başlar. Çocuk, hamile birini gördüğünde "Bebek nasıl olur?", "Ben nasıl oldum?" gibi sorular sorar. Bu soruların gelmesiyle birlikte cinsel eğitime de başlanır. İlk verilen cevaplar, cinsel eğitim için temel adımları oluşturur. Burada verilecek cevaplar çocuğun yaşına uygun olmalı, onun anlayacağından daha fazlası olmamalı, çok temel bilgiler verilmelidir. Anne karnında bebeğin büyüyebileceği bir yer olduğuna dair bir şey söylemek yeterli olacaktır. Yaş büyüdükçe verilecek bilgiler artmaktadır.

KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL EĞİTİM NASIL VERİLMELİ?

Kız çocuklara cinsel eğitimin anne tarafından verilmesi daha uygundur. Öncelikle annenin bu konuda kendi bilgilerini gözden geçirmesi, gerekirse bununla ilgili kitapları okuması ve yeniden bilgilenmesi çok önemlidir. Anlatım şekline dair okumalar yapmak hem anneyi hem de çocuğunu rahatlatır.

Cinsel eğitim sırasında her zaman cinsel organlarla ilgili doğru isimleri kullanmak gerekir. Göze nasıl göz deniyorsa, vajina için de vajina demek daha doğrudur. Çocuğun tıbbi isimleri öğrenmesi, kullanımının normal olduğunu benimsemesi açısından da daha önemlidir. Eğitim verilirken, cinsel bölgelerin özel bölgeler olduğuna dikkat çekilmelidir. Başka birisinin dokunmasının ya da herkese açık dolaşılmasının uygun olmadığının üstü çizilmelidir. Ancak bunları anlatırken de çocuğu korkutacak, onu rencide edecek veya kadınlığından utandıracak bir takım yorumlarda bulunmamak ciddi bir detaydır.

ERKEK ÇOCUKLARA CİNSEL EĞİTİM NASIL VERİLMELİ?

Erkek çocuklarına cinsel eğitim soru sormaya başladıkları andan itibaren verilmelidir. Bu dönemde genellikle çocuğun 3 yaşına denk gelir. Çünkü çocuk "Bu ne?" sorusuyla birlikte etrafını sorgulamaya başlar. Özellikle çocuklar cinsel organını göstererek "Bu ne?" deme eğilimini sık gösterir. Bu durumda annenin panik yapmadan diğer organları anlattığı sakinlikte olması gerekir. Soruyla birlikte, penis kelimesini kullanmak daha doğrudur. Çocuk bir süre sonra dikkatini başka konulara yöneltecek ve tekrar merak ettiğinde size başvuracaktır. Böylece çocuk ile ebeveyni arasında güven bağı oluşacaktır.



