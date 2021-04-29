KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Anne ve babalar dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni olarak açıklandı

Anne ve babalar dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni olarak açıklandı

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle özellikle çocuklarda teknoloji bağımlılığı arttı. Bu durum aslında çocuklarda depresyon, uyku bozuklukları, saldırganlık, sosyal kaygı, dikkat eksikliği ve takıntı gibi psikolojik sorunlara yol açtı.

Anne ve babalar dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni olarak açıklandı

Pandeminin çocukların ekran sürelerini önemli ölçüde artırdığını ifade eden İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Psikolog Yağmur Bedir, bu artışta başta uzaktan eğitim ve evde kalınan sürenin artması gibi faktörlerin etkili olduğunu söyledi. Teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle birlikte ekranların hayatlarımızda önemli bir rol oynamaya başladığını belirten Psikolog Bedir, ekran bağımlılığını; televizyon, tablet, cep telefonu gibi sürekli ekrana bakma gerektiren cihazları uzun süre kullanmak ve ihtiyaç olmadığı halde bu ekranları kullanmadan duramama hali olarak tanımladı.

DENETİM OLMAZSA PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

İnternette geçirilen sürenin kontrol edilmemesi ve internetten uzak kalındığında ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkları teknoloji bağımlılığı olarak tanımlayan Psikolog Yağmur Bedir, “Ailelerin çocuklarının gelişimini desteklemek için teknoloji kullanımını çocuğun yaşına göre içerik ve süre bakımlarından denetlemeleri gerekmektedir. Denetim olmazsa, hem çocuğun psikolojisi olumsuz etkilenebilir hem de ilerde çocuklarda teknoloji bağımlılığına aday bir yetişkin olabilir” diye konuştu.

Ailelere tavsiyelerde bulunan Psikolog Yağmur Bedir, ‘Onunla daha fazla ilgilenseydim böyle problemler yaşamazdı’, ‘Bu kadar çalışmasaydım daha az oyun oynardı’, ‘Onu yeterince eğlendiremedim’ gibi ifadelerin bir yararı olmadığını, aksine suçluluk duygusunun otorite kurmayı ve problemi ortadan kaldırmak için yapılabilecekleri sınırlayacağını belirtti.

YEMEKTE TELEVİZYON AÇMAYIN

Psikolog Yağmur Bedir, çocuklarındaki ekran bağımlılığı sorunu had safhaya ulaşan ebeveynlere ise şu önerilerde bulundu. Bedir, “Kontrolü tekrar kazanmak için çocuğunuzla aynı seviyeye gelin. Bu sayede baskıya gerek kalmaz. Çocuğunuzu ekran bağımlılığından kurtarmak için aile sisteminizi değiştirmeniz gerekecektir. Değişim olmadıkça kalıcılık sağlanamaz. Yemek saatlerinde mutfakta televizyon izleniyorsa, telefonla oynanıyorsa, uyku saatine kadar televizyonu başındaysanız yapacağınız hiçbir çözüm işe yaramayacaktır. Ev içinde ortak zamanı artırın. Kutu oyunları, kitap okuma saatleri, sohbet saati veya ortak sorumluluklar vermek işe yarayabilir.” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZU SUÇLAMAKTAN KAÇININ

Çocuğu suçlamaktan kaçmanın ekran bağımlılığında mücadelede önemli bir faktör olduğunu işaret eden Psikolog Yağmur Bedir, “Çocuğunuz bilgisayara her oturduğunda ‘Yine mi bilgisayardasın’ gibi tepkiler verdiysek, ilişkimiz zedelenmiştir ve bu da çocuğu ekrana daha da yaklaştırır. Bu durumu önlemek için ekran süresinin net olarak belirlenmesi gerekir. Çocuk alışana kadar süre esnememelidir. Değişime direnç olacağını kabul etmek gerekir. Sınır koyarken şefkatli olmak, direnci kırmaya yardımcı olur. Ekranın aşırı kullanımı ailede bir bağlantı eksikliği olduğunu gösterir. Sorun her neyse, kaynakları bulunmalı, çözüm yolları çocukla beraber aranmalıdır” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜNYAYA 3-6-9-12 KURALIYLA ÖNLEM ALIN

Çocukların gelişim dönemlerine uygun şekilde yönlendirilmesinin ekran konusunda da büyük önem arz ettiğini belirten Bedir, ekranla çok küçük yaştan itibaren tanışan çocuklarda ilerleyen dönemlerde ekran bağımlılığı oluşma olasılığı daha yüksek olduğunu belirterek bu konuda Fransız Psikiyatrist Serge Tisseron’un geliştirdiği “3-6-9-12” kuralının, hem ebeveynlere hem de uzmanlara rehber olabilecek bir kaynak olduğunun altını çizdi.

Psikolog Yağmur Bedir, 3-6-9-12 kuralında ebeveynlerin yapması gerekenleri anlattı. Bedir, “3 yaş öncesinde çocuk ekrana maruz kalmamalı. 6 yaşa kadar çocuğun kendine ait bir elektronik cihazı olmamalı. 9- 12 yaşları arasında çocuklar internete girerken ebeveynleri kontrol etmeli. 12 yaşından önce sosyal medya hesabı kullanmamalıdır” dedi.

(DHA)

Çarpıcı araştırma! Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyorÇarpıcı araştırma! Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ergenlikte şiddet hayali artıyorErgenlikte şiddet hayali artıyor
Ateş nasıl düşürülür?Ateş nasıl düşürülür?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Kuruluş Osman'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kuruluş Osman'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Eski sevgiliyle arkadaş olunur mu?

Eski sevgiliyle arkadaş olunur mu?

Bu yöntemle genç bir yüze sahip olun

Bu yöntemle genç bir yüze sahip olun

Bebeğinizde bu belirtiler varsa...

Bebeğinizde bu belirtiler varsa...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

19 - 25 Nisan haftalık burç yorumları

19 - 25 Nisan haftalık burç yorumları

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.