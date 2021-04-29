Anne ve babalar dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni olarak açıklandı

Pandeminin çocukların ekran sürelerini önemli ölçüde artırdığını ifade eden İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Psikolog Yağmur Bedir, bu artışta başta uzaktan eğitim ve evde kalınan sürenin artması gibi faktörlerin etkili olduğunu söyledi. Teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle birlikte ekranların hayatlarımızda önemli bir rol oynamaya başladığını belirten Psikolog Bedir, ekran bağımlılığını; televizyon, tablet, cep telefonu gibi sürekli ekrana bakma gerektiren cihazları uzun süre kullanmak ve ihtiyaç olmadığı halde bu ekranları kullanmadan duramama hali olarak tanımladı. DENETİM OLMAZSA PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR İnternette geçirilen sürenin kontrol edilmemesi ve internetten uzak kalındığında ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkları teknoloji bağımlılığı olarak tanımlayan Psikolog Yağmur Bedir, “Ailelerin çocuklarının gelişimini desteklemek için teknoloji kullanımını çocuğun yaşına göre içerik ve süre bakımlarından denetlemeleri gerekmektedir. Denetim olmazsa, hem çocuğun psikolojisi olumsuz etkilenebilir hem de ilerde çocuklarda teknoloji bağımlılığına aday bir yetişkin olabilir” diye konuştu.

Ailelere tavsiyelerde bulunan Psikolog Yağmur Bedir, ‘Onunla daha fazla ilgilenseydim böyle problemler yaşamazdı’, ‘Bu kadar çalışmasaydım daha az oyun oynardı’, ‘Onu yeterince eğlendiremedim’ gibi ifadelerin bir yararı olmadığını, aksine suçluluk duygusunun otorite kurmayı ve problemi ortadan kaldırmak için yapılabilecekleri sınırlayacağını belirtti. YEMEKTE TELEVİZYON AÇMAYIN Psikolog Yağmur Bedir, çocuklarındaki ekran bağımlılığı sorunu had safhaya ulaşan ebeveynlere ise şu önerilerde bulundu. Bedir, “Kontrolü tekrar kazanmak için çocuğunuzla aynı seviyeye gelin. Bu sayede baskıya gerek kalmaz. Çocuğunuzu ekran bağımlılığından kurtarmak için aile sisteminizi değiştirmeniz gerekecektir. Değişim olmadıkça kalıcılık sağlanamaz. Yemek saatlerinde mutfakta televizyon izleniyorsa, telefonla oynanıyorsa, uyku saatine kadar televizyonu başındaysanız yapacağınız hiçbir çözüm işe yaramayacaktır. Ev içinde ortak zamanı artırın. Kutu oyunları, kitap okuma saatleri, sohbet saati veya ortak sorumluluklar vermek işe yarayabilir.” diye konuştu.