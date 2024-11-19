Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi

Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvanlarımız, evimizin neşe kaynağı ve en sadık dostlarımız. Onların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için doğru beslenme büyük bir öneme sahip. İyi bir mama seçimi, hem onların ihtiyaçlarını karşılar hem de günlük enerjilerini destekler. Size süper bir haberimiz var! Gülümseten Kasım'a özel evcil dostlarınız için harika indirimler sizi bekliyor. Kalitesinden ödün vermeyen markaların kedi ve köpek mamaları, şimdi çok daha ulaşılabilir fiyatlarla satışta. İşte detaylar...

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında, kedi ve köpek mamalarında birbirinden cazip indirimler sizi bekliyor. Besleyici içeriklere sahip, güvenilir markaların mama seçeneklerini bu kampanya ile çok daha ekonomik şekilde temin edebilirsiniz. Tüylü dostlarınızın sağlıklı beslenmesine yardımcı olacak kedi ve köpek mamalarındaki avantajları değerlendirmek için listemizdeki indirimli mamaları hemen göz atın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki kedi ve köpek mamaları da burada!

1. Trendline Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 15 kg

1

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performansı ürünü. Köpeğim yedi. Paketleme iyi. Orijinal paketinde geldi. Tavsiye ederim."

  • "Süper! Anlatıldığı gibi."
Ürünü İncele

2. Enjoy Kuru Kedi Maması, Tavuklu, Yetişkin, Renkli Taneli, 15 Kg

2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uygun fiyat, kaliteli ürün. Amazon farkı."

  • "Birkaç yıldır aldığım ve kalitesine güvendiğim mama."
Ürünü İncele

3. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 7 kg

3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk kez denedim. Köpeğim severek yedi."

  • "Köpeğim mamayı çok severek yedi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

4. Reflex Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

4

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hala favori mamalardan biri. Sokak kedilerinin keyifle tükettiği bir mama."

  • "3 kedim de bayılarak yiyor. İçeriği güzel. Yerli ürün."
Ürünü İncele

5. Petiva Yetişkin Köpekler İçin Balık Etli Kuru Köpek Maması (15 Kg, Balık)

5

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçeriği temiz, hem yerli üretici hem uygun fiyatlı hem de çok kaliteli mama."

  • "Yabancı rakiplerden içerik anlamında çok daha kaliteli. Hem de çok daha iyi fiyata. Kargoda çok hızlı geldi."
Ürünü İncele

6. Appetite Yavru Kedi̇ Mamasi Tavuklu, 1,5 Kg

6

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kediler çok sevdi Amazon kampanyasıyla uyguna geldi."

  • "Ürün tarafıma sorunsuz ulaştı. Gayet iyi. Yavru sokak hayvanları için aldım."
Ürünü İncele

7. Bonnie Yetişkin Köpekler İçin Biftekli Köpek Maması 2,5 Kg

7

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun zamandır aynı markanın mamalarını köpeğim tüketiyor. Onun severek yemesi bizi mutlu ediyor. Fiyat açısından diğer mamalara göre daha uygun olduğunu düşünüyorum."

  • "Evdeki ve sokaktaki hayvanlar severek yiyor. Gerçekten başarılı."
Ürünü İncele

8. Obivan Tavuklu & Kızılcıklı Yavru Kedi Maması 10 Kg

8

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sokaktaki canlar için alıyorum. Çoğunluğu severek tüketiyor."

  • "1 yaşındaki kedim severek yiyor içindeki besin değerleri de iyi."
Ürünü İncele

9. Dr.Sacchi Premium Kuru Köpek Maması, Sığır ve Kuzu Etli, Düşük Tahıllı, Yavru Köpek, 2 Kg

9

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper! Köpeğim çok sevdi, afiyetle yiyor."

  • "Mama cidden çok kaliteli. önceki. Köpeğimin tüyleri düzeldi herkese tavsiye ederim. Mükemmel bir mama yavru köpekler için."
Ürünü İncele

10. Royal Canin Persian Adult Kedi Maması, 10 Kg

10

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İran kedim var. Çok beğenerek tüketiyor."

  • "Kedim gayet memnun ve iştahla yiyor. Kargo çok hızlı geldi. Her şey için teşekkür ederim."
Ürünü İncele

WEEK_3_LP_750x200

Bu içerik 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

 Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

 "Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

 "Neden daha önce almadım? "diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

"Neden daha önce almadım? "diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

 Kışın üşüme derdine son! Polarlarda %50'ye varan indirim devam ediyor

Kışın üşüme derdine son! Polarlarda %50'ye varan indirim devam ediyor

 "Eksi 27 derecede ayaklarım hiç üşümedi!" İşte indirimli kar botları

"Eksi 27 derecede ayaklarım hiç üşümedi!" İşte indirimli kar botları

Stil ve kalite bir arada! Ray-Ban güneş gözlüklerinde fırsat zamanı

Stil ve kalite bir arada! Ray-Ban güneş gözlüklerinde fırsat zamanı

 TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

 Dagi, Calvin Klein, Jack&Jones... Boxerlarda %60'a varan indirimler

Dagi, Calvin Klein, Jack&Jones... Boxerlarda %60'a varan indirimler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
mama köpek maması kedi maması
İş birliği İçerikleri
Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Stil ve kalite bir arada! Ray-Ban güneş gözlüklerinde fırsat zamanı

Stil ve kalite bir arada! Ray-Ban güneş gözlüklerinde fırsat zamanı

"Neden daha önce almadım?" diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

"Neden daha önce almadım?" diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

"Eksi 27 derecede ayaklarım hiç üşümedi!" İşte indirimli kar botları

"Eksi 27 derecede ayaklarım hiç üşümedi!" İşte indirimli kar botları

Philips'in en beğenilen ütüsü Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Philips'in en beğenilen ütüsü Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Philips'in en beğenilen ütüsü Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Philips'in en beğenilen ütüsü Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia montta kısa süreli %45 indirim var

Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia montta kısa süreli %45 indirim var

Kışın üşüme derdine son! Polarlarda %50'ye varan indirim devam ediyor

Kışın üşüme derdine son! Polarlarda %50'ye varan indirim devam ediyor

Çok satan botlar arasında yer alıyor, her adımda güven veriyor...

Çok satan botlar arasında yer alıyor, her adımda güven veriyor...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Sosyal medyada viral oldu! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Sosyal medyada viral oldu! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Akıllı telefon almanın tam zamanı!

Akıllı telefon almanın tam zamanı!

BİM'e Kiğılı mont geliyor!

BİM'e Kiğılı mont geliyor!

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Hande Erçel'den Meryem Uzerli'ye kim ne giymiş? Sizin için inceledik

Hande Erçel'den Meryem Uzerli'ye kim ne giymiş? Sizin için inceledik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Stil ve kalite bir arada! Ray-Ban güneş gözlüklerinde fırsat zamanı

Stil ve kalite bir arada! Ray-Ban güneş gözlüklerinde fırsat zamanı

"Neden daha önce almadım?" diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

"Neden daha önce almadım?" diyeceğiniz popüler TEMU ürünleri

"Eksi 27 derecede ayaklarım hiç üşümedi!" İşte indirimli kar botları

"Eksi 27 derecede ayaklarım hiç üşümedi!" İşte indirimli kar botları

Philips'in en beğenilen ütüsü Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Philips'in en beğenilen ütüsü Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Sivas! Kangallar kovaladı: Nesli tükenme tehlikesi altında... 'Ormanın hayaleti' kamerada!

Yer: Sivas! Kangallar kovaladı: Nesli tükenme tehlikesi altında... 'Ormanın hayaleti' kamerada!

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

'Bu nasıl baba' dedirten caninin savunması da skandal! Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı: "Asla zarar vermem"

'Bu nasıl baba' dedirten caninin savunması da skandal

Duruşmada dikkat çeken an! Sanık avukatının hamlesine rağmen Mahkeme Başkanı dediğini yaptı: Karar verildi...

Sanık avukatının hamlesine rağmen Mahkeme Başkanı dediğini yaptı

Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatına Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'ten tepki çeken yanıt! 'Din düşmanı' diye yaftalayıp...

Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatına Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'ten tepki çeken yanıt! 'Din düşmanı' diye yaftalayıp...

Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki %45 indirimi kaçırmayın

Kaliteli ve rahat bot arayanlar Camper Peu'ya bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.