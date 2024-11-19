Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi

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"Fiyat performansı ürünü. Köpeğim yedi. Paketleme iyi. Orijinal paketinde geldi. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Uygun fiyat, kaliteli ürün. Amazon farkı."
Kullanıcılar ne diyor?
"İlk kez denedim. Köpeğim severek yedi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hala favori mamalardan biri. Sokak kedilerinin keyifle tükettiği bir mama."
Kullanıcılar ne diyor?
"İçeriği temiz, hem yerli üretici hem uygun fiyatlı hem de çok kaliteli mama."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kediler çok sevdi Amazon kampanyasıyla uyguna geldi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Uzun zamandır aynı markanın mamalarını köpeğim tüketiyor. Onun severek yemesi bizi mutlu ediyor. Fiyat açısından diğer mamalara göre daha uygun olduğunu düşünüyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Sokaktaki canlar için alıyorum. Çoğunluğu severek tüketiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Süper! Köpeğim çok sevdi, afiyetle yiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"İran kedim var. Çok beğenerek tüketiyor."
Bu içerik 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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