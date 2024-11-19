Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında, kedi ve köpek mamalarında birbirinden cazip indirimler sizi bekliyor. Besleyici içeriklere sahip, güvenilir markaların mama seçeneklerini bu kampanya ile çok daha ekonomik şekilde temin edebilirsiniz. Tüylü dostlarınızın sağlıklı beslenmesine yardımcı olacak kedi ve köpek mamalarındaki avantajları değerlendirmek için listemizdeki indirimli mamaları hemen göz atın!

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İndirimdeki kedi ve köpek mamaları da burada!

1. Trendline Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 15 kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performansı ürünü. Köpeğim yedi. Paketleme iyi. Orijinal paketinde geldi. Tavsiye ederim."

"Süper! Anlatıldığı gibi."

2. Enjoy Kuru Kedi Maması, Tavuklu, Yetişkin, Renkli Taneli, 15 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Uygun fiyat, kaliteli ürün. Amazon farkı."

"Birkaç yıldır aldığım ve kalitesine güvendiğim mama."

3. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 7 kg

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk kez denedim. Köpeğim severek yedi."

"Köpeğim mamayı çok severek yedi. Tavsiye ederim."

4. Reflex Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Hala favori mamalardan biri. Sokak kedilerinin keyifle tükettiği bir mama."

"3 kedim de bayılarak yiyor. İçeriği güzel. Yerli ürün."

5. Petiva Yetişkin Köpekler İçin Balık Etli Kuru Köpek Maması (15 Kg, Balık)

Kullanıcılar ne diyor?

"İçeriği temiz, hem yerli üretici hem uygun fiyatlı hem de çok kaliteli mama."

"Yabancı rakiplerden içerik anlamında çok daha kaliteli. Hem de çok daha iyi fiyata. Kargoda çok hızlı geldi."

6. Appetite Yavru Kedi̇ Mamasi Tavuklu, 1,5 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Kediler çok sevdi Amazon kampanyasıyla uyguna geldi."

"Ürün tarafıma sorunsuz ulaştı. Gayet iyi. Yavru sokak hayvanları için aldım."

7. Bonnie Yetişkin Köpekler İçin Biftekli Köpek Maması 2,5 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun zamandır aynı markanın mamalarını köpeğim tüketiyor. Onun severek yemesi bizi mutlu ediyor. Fiyat açısından diğer mamalara göre daha uygun olduğunu düşünüyorum."

"Evdeki ve sokaktaki hayvanlar severek yiyor. Gerçekten başarılı."

8. Obivan Tavuklu & Kızılcıklı Yavru Kedi Maması 10 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Sokaktaki canlar için alıyorum. Çoğunluğu severek tüketiyor."

"1 yaşındaki kedim severek yiyor içindeki besin değerleri de iyi."

9. Dr.Sacchi Premium Kuru Köpek Maması, Sığır ve Kuzu Etli, Düşük Tahıllı, Yavru Köpek, 2 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Süper! Köpeğim çok sevdi, afiyetle yiyor."

"Mama cidden çok kaliteli. önceki. Köpeğimin tüyleri düzeldi herkese tavsiye ederim. Mükemmel bir mama yavru köpekler için."

10. Royal Canin Persian Adult Kedi Maması, 10 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"İran kedim var. Çok beğenerek tüketiyor."

"Kedim gayet memnun ve iştahla yiyor. Kargo çok hızlı geldi. Her şey için teşekkür ederim."

Bu içerik 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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