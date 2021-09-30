Son Dakika: 30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

30 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 32 bin 119 oldu.

"ZİNCİRLEME İHMAL"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/yHCOMawNH9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 30, 2021

30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (29 Eylül) koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 386 olarak açıklanmıştı.





