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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar

30.09.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK canlı yayınında milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar

Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz. Şu ana kadar çok başarılı şekilde devam ediyor. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir sistem.

Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz. Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.

YÜZDE 1'İN ALTINDA

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.

Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerimizin çoğu aşılanmış. Ne aşı ne PCR zorunluluğu var, buna rağmen öğrenciler okulda kalabilmek için aşılarını olmuşlar.

KAPATILAN VE AÇILAN SINIF SAYISI

Bu sistem çalışırken mutlaka problemler olacak. O süreçte sınıflar ara verdi ve daha sonra sisteme dahil oldu. Bir okuldaki aşılı çalışanları, PCR yaptırması gerekenleri kapatılan sınıf ve okul sayısını elektronik sistemle izliyoruz. Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?

Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI NE?

Öğretmen aşılama oranımız ilk dozu olanlar şu an yüzde 92. Aşı olmayı antikor oluşturmuş öğretmenler de var. Türkiye ortalamasını çok çok üstünde. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, topluma örnek olmak adına çok çok önemli bir şey yaptırdılar.

Şu an okulları açık tutmamızdaki en büyük avantajımız öğretmenlerimiz en az 2 doz aşı olma veya antikor oluşturma oranlarının çok yüksek olması. Ayrıca öğretmenlerdeki vaka oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Başvuru süreci 8 Ekim'e kadar devam edecek. 15 bin yeni öğretmenimizi inşallah 2. döneme yetiştireceğiz. 31 Ocak'ta tüm sonuçları, işlemleri nihayete erdireceğiz.

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