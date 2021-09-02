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  4. Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

02.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Koronavirüsle mücadelede son gelişmeler Bilim Kurulu toplantısında ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

2020'de bilinmezliklerle dolu kaygılı bir yıl geçirdik. 2021'de aşıyla önümüzü daha iyi görmeye başladık.

Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun.

Önümüzdeki hafta başından çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür.

Okullarda kalabalık ortamlar oluşmaması için tedbirleri ve kuralları içeren rehber yayınlayacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı yüz yüze eğitim
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