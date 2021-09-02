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Son Dakika: 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

02.09.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 496 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı." dedi.

Son Dakika: 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 20 bin 4 oldu.

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"KAYIPLARIN SADECE YÜZDE 10'A YAKINI TAM AŞILI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.

2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Eylül) koronavirüs nedeniyle 290 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 946 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç kendinizde suç bulmayın anca millete yükleyin suçu
kayıpların yüzde 10 u tam aşılı imiş aşı da fos çıktı.Allah sonumuzu hayır eder inşallah koronasız günler uzakta galiba

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