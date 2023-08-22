Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot kıyafet seçimiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! “İyi de elbisenin arkası nerede?”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu birbirinden ünlü tatil beldelerinde alan fenomen isim Pauline Tantot, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Fenomen isim İspanya’nın Minorka Adası’ndaki tatilinden çekilen pozlarını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ

İspanya tatilinde bisiklete bindiği anlarda çekilen pozlarını paylaşan Tantot’un elbise seçimi çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü elbisesini bisiklet için uygun bulmadığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları elbisesiyle bisikletin keyfini çıkartan Tantot’un gönderisini adeta yorum yağmuruna tuttu. Elbisenin önünün ve arkasının birbirinden bağımsız göründüğünü söyleyen kullanıcılar, “İyi de elbisenin arkası nerede?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gereksiz bir dekolte” yorumunu ekledi.