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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot kıyafet seçimiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! “İyi de elbisenin arkası nerede?”

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot kıyafet seçimiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! “İyi de elbisenin arkası nerede?”

    22.08.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pauline Tantot yine hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim bisiklete bindiği anlarda çekilen gönderilerini paylaştı. Fenomen ismin pozlarında kıyafet seçimi olay yarattı.

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu birbirinden ünlü tatil beldelerinde alan fenomen isim Pauline Tantot, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Fenomen isim İspanya’nın Minorka Adası’ndaki tatilinden çekilen pozlarını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

    ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ

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    İspanya tatilinde bisiklete bindiği anlarda çekilen pozlarını paylaşan Tantot’un elbise seçimi çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü elbisesini bisiklet için uygun bulmadığını belirtti.

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    Sosyal medya kullanıcıları elbisesiyle bisikletin keyfini çıkartan Tantot’un gönderisini adeta yorum yağmuruna tuttu. Elbisenin önünün ve arkasının birbirinden bağımsız göründüğünü söyleyen kullanıcılar, “İyi de elbisenin arkası nerede?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gereksiz bir dekolte” yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Pauline Tantot

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