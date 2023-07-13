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  4. Beyaz çizgilerinden kurtulmak istedi... Arka bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

Beyaz çizgilerinden kurtulmak istedi... Arka bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

13.07.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Anna isimli bir TikToker, arka bahçesinde bronzlaşırken çekilen bir gönderisini paylaştı. Turuncu bikini üstüyle kameraya gülümseyen Anna, “Komşularım beni izliyor ve bu çok rahatsız edici” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla viral olmayı başaran Anna isimli bir TikTok kullanıcısı, günlük hayatında bluzuyla yandığı için vücudundaki garip bir izin oluştuğunu söyledi. Güneşlenmek için deniz kenarına gitmeye fırsat bulamadığını ifade eden Anna, çareyi arka bahçesinde güneşlenmekte buldu. O anları kaydederek paylaşan Anna komşularını ifşa etmeyi de ihmal etmedi.

“BRONZLAŞMAM GEREKİYOR”

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TikTok’tan yaptığı paylaşıma Anna, “Komşularımın beni görebildiğini biliyorum ama bronzlaşmam gerekiyor. Arada sırada onları selamlıyor gibi yapıyorum. Durumun garip olduğunun farkındayım” notunu ekledi. TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede diğer kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar bahçede güneşlenmenin kötü bir fikir olduğunu savunurken bazıları ise özel mülkünde olduğu için istediği gibi hareket edebileceğini söyledi.

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tiktok güneşlenmek

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