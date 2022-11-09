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Sosyal medya fenomeni Jeray mayo seçimiyle görenleri şaşkına çevirdi! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

09.11.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir uygulama üzerinden paylaşım yaparak tanınan Jeray, Instagram’da mayo seçimiyle gündem olmayı başardı. Tamamen çıplak bir vücudun tasvir edildiği mayoyu giyen Jeray sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem olan gönderiye adeta yorum yağdı.

Sosyal medya fenomeni Jeray mayo seçimiyle görenleri şaşkına çevirdi! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Sosyal medya fenomeni Jeray, tamamen çırılçıplak bir insan vücudunun tasvir edildiği mayosuyla görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık dövmelerine yer veren Jeray bu kez ilginç bir gönderi yayınladı. Instagram’da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunan fenomen isim göğüs uçları, göbek ve kalça kıllarının bütün ayrıntılarıyla betimlendiği bir mayo seçti. Görenler fenomen ismi çıplak zannederken gönderisine yorum yağdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

KAPAK1

Çıplak bir erkek büstünün deseniyle kaplanan mayosuyla takipçilerine gülümseyen Jeray gönderisine, “Siz ne düşünüyorsunuz?” notunu ekledi. Jeray’ın gönderisi kısa sürede hayranlarındna büyük beğeni topladı ve kullanıcılar yorumlarda fenomen isme destek oldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten komik bir seçim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Vay canına bu hem komik hem de seksi” yorumunu ekledi.

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sosyal medya mayo

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