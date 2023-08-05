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    4. Sosyal medya fenomeni Astrid Nelsia süpermarket tarzıyla gündem yarattı! Raflar arasında bikinili ama sandığınız gibi değil...

    Sosyal medya fenomeni Astrid Nelsia süpermarket tarzıyla gündem yarattı! Raflar arasında bikinili ama sandığınız gibi değil...

    05.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 2 milyonu aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Astrid Nelsia bu kez süpermarket tarzıyla adından söz ettirdi. Fenomen isim bikiniyle market raflarının arasında dolaştı ancak bikinili görüntüsü tamamen optik bir illüzyondan ibaretti.

    Sosyal medya fenomeni Astrid Nelsia süpermarkete giderken seçtiği kombiniyle dikkatleri çekti. Fenomen isim bikini görüntülü elbisesiyle marketin önünde poz verdi. Mavi bikini ve vücut hatlarının baskı yapıldığı elbisesiyle poz veren Nelsia hayranlarından tam not almayı başardı.

    SOSYAL MEDYADAN ÇOK BEĞENİLDİ

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    Fenomen isim rafların önünde verdiği pozuna “Yarı çıplak” notunu ekleyerek dil çıkartan bir emoji koymayı tercih etti. Fenomen ismin market tarzı hayranlarının büyük bir bölümü tarafından beğenildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları fenomen ismin kıyafetini saçma bulduğunu dile getirerek beğenmediğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir elbise”yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle sokağa çıkmaya uygun bir kıyafet değil” yorumunu yaptı.

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