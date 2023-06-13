Sosyal meyda fenomeni cimri bikinisiyle saunada keyif yaptı! Sadece göğüs uçlarını örtünce sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Teksaslı güzel model, saunada yaptığı bikinili paylaşımıyla nabızları yükseltti. Fenomen isim saunada sadece göğüs uçlarını ve kasık bölgesini örten cimri bikini takımıyla poz verdi.

"NE KADAR KALABİLİRSİNİZ?"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında depresyonla mücadelesi için doğada zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini belirten Lee, saunadan yaptığı son gönderisinde ise hayranlarına "Burada ne kadar kalabilirsiniz?" diye sordu. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.



