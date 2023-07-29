Sinema kombini tepkilere neden oldu! Kasanın önünde dakikalarca bekledi... “Böyle de giyilmez ki...”

Sosyal medya fenomeni Indu Jung’un sinema keyfi yapmak isterken yaptığı kıyafet seçimi eleştiri oklarını çekti. Oppenheimer filmi için bilet aldığı sırada kasanın önünde beklerken çekilen bir pozu paylaşılan Jung sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Çekildiğin habersiz olan Jung’un siyah yere kadar uzanan elbisenin bir bölümü tamamen açıktı. Derin bacak ve kalça dekoltesinin bulunduğu elbiseyi sadece kenarında bulunan metal halka tutuyordu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları Jung’un kıyafeti sinema salonu için fazla bulurken eleştiri dolu yorumlarda gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sinema salonu için tercih edilecek en son kıyafet” yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Asla şık görünmüyor” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sosyal medyadan farklı olmadığına sevindim" ifadesini kullanarak fenomen ismi destekledi.