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Arka bahçesinde üstsüz güneşlendiğini söyledi! Komşularının hepsini ifşa etti... “Sürekli beni izliyorlar”

14.06.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki Kyaleigh sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Doğal göğüslerinin sosyal medyadan popüler olmasının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Kyaleigh, “Arka bahçemde üstsüz güneşlenirken bile sürekli beni izliyorlar. Sosyal medyada da kimse gözlerini benden alamıyor” dedi.

Arka bahçesinde üstsüz güneşlendiğini söyledi! Komşularının hepsini ifşa etti... “Sürekli beni izliyorlar”

34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kyaleigh, günlük D vitamini dozunu almak için arka bahçesinde üstsüz bir şekilde güneşlendiğini söyledi. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kendisine daha fazla zaman ayırmak istediğini dile getiren fenomen isim komşularının güneşlenirken kendisini izlediğini söyleyerek sosyal medyada gündem yarattı.

“MAHALLE BEKÇİLİĞİ KİMSE YAPMAMALI”

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Bahçesinin etrafının çitlerle çevrili olduğunu ve kendisine ait özel bir alanda dilediği gibi hareket edebileceğini söyleyen fenomen isim, “Bazı komşularımın benden hoşlandığına ama bu durumu sakladığına yemin ederim. Çitimin üzerinde gezinen gözler olduğunu hissedebiliyorum. Bunu gerçekten mahremiyet ihlali olarak görüyorum. İnsanlar kendi işlerine bakmalı ve mahalle bekçiliği kimse yapmamalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen güneşlenmek

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