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    4. Sosyal medya bu garsonun itirafını konuşuyor! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında benim numaramı istiyorlar”

    Sosyal medya bu garsonun itirafını konuşuyor! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında benim numaramı istiyorlar”

    29.07.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin ikonik restoran zincirlerinden birinde garson olarak çalışan 24 yaşındaki Leah Fennelly, sosyal medyadan yaptığı itirafla dikkatleri çekti. Güzelliği nedeniyle insanların bakışlarının devamlı olarak üzerinde olduğunu belirten Fennelly, “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında benim numaramı istiyorlar” dedi.

    Hukuk fakültesindne mezun olmasına rağmen avukatlık yapmayı düşünmediğini belirten Leah Fennelly, sosyal medyada sıklıkla iş yerinden başına gelen ilginç olaylardan söz ediyor. Restorana gelen erkek müşterilerin kendisine karşı yoğun bir ilgisi olduğunu belirten Fennelly, “Bu kadar güzel olmanın bir bedeli olmalıydı. Gözlerin sürekli üzerimde olduğunu hissediyorum” diye konuştu.

    “ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM”

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    Özellikle erkeklerin yanlarında bir kadın varken flört etmeye çalışmasından son derece büyük rahatsızlık hissettiğini ifade eden Fennelly, “Kadınların önünde bana asılan erkekler oldu. Gerçekten çok rahatsız oldum” ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya Garson

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