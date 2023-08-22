Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa’dan yine cesur reklam! Markasını böyle tanıttı... Üzerini çıkartıp gazeteyle örttü

Lübnan doğumlu Amerikalı fenomen isim, 1930’lu ve 1940’lı yıllardaki dansözlerden ilham alan bir vücut takısı markası kurduğunu söyleyerek geçtiğimiz günlerde ürünlerini piyasaya sürmüştü. “Sheytan” adını verdiği markasının ismi ve tanıtım videosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim bu kez de ürünlerini tanıttığı yeni bir kliple sosyal medyada gündem olmayı başardı. Halhal, kolye, bileklik ve vücut aksesuarlarını gösterdiği reklam çekiminde Khalifa bikininin üzerini çıkartmayı seçti.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Markasının reklamında havuzun tadını çıkarttığı anları hayranlarıyla paylaşmayı seçen Khalifa’nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismin gönderisine hayranları güzelliğini öven yorumlar yapmayı ihmal etmedi.