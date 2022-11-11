Yetişkin film yıldızı Mia Malkova geceliğiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü... “Bir eşe kostümlü oyun”

Sosyal medyada 11.1 milyon takipçisi bulunan Malkova, hayranlarıyla sıklıkla cesur pozlarını paylaşıyor. Çoğunlukla dekolteli kıyafetler ve iç çamaşırı takımlarıyla poz veren Malkova bu kez değişik bir kombinle sevenlerinin karşısına çıktı. Göğüs dekolteli ve dantel işlemeli bir gecelikle poz vere Malkova, sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

YORUM VE BEĞENİ DURMADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken beyaz geceliğiyle Los Angeles’ta çekilen pozlarını yayınlayan Malkova gönderisine, “Bir eşe kostümlü oyun” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderi kısa sürede 170 bin beğeniye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar muhteşem göründüğünün farkında mısın?” yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Benimle evlen” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Çarpıcı” yorumunu yaptı.



