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    4. Sitenin havuzunda çekildiği pozlar başına bela oldu! Komşuları şikayet edince ceza almaktan kurtulamadı... “Kocaları bakıyor diye kıskandılar”

    Sitenin havuzunda çekildiği pozlar başına bela oldu! Komşuları şikayet edince ceza almaktan kurtulamadı... “Kocaları bakıyor diye kıskandılar”

    28.07.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilyalı sosyal medya fenomeni Flora Favaretto, yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Lüks sitelerinin havuzunda çekildiği fotoğrafları nedeniyle komşularının kendisini şikayet ettiğini söyleyen Favaretto, “Kocaları bakıyor diye kıskandılar” dedi. Şikayet nedeniyle Favaretto, 200 sterlin (yaklaşık 6 bin 918 TL) para cezasına çarptırıldı.

    Brezilyalı sosyal medya fenomeni Flora Favaretto lüks evinin önündeki havuzun kenarında çekildiği fotoğraflardan sonra komşuları tarafından şikayet edildi. Komşularının şikayeti nedeniyle para cezasına çarptırılan Favaretto, eşlerinin kendisine bakmasından rahatsız olduklarını iddia ederek, yaşadığı apartman dairesindeki kıskanç kadınları suçladı.

    “KENDİLERİNE GÜVENMELERİ GEREKİYOR”

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarından elde ettiği gelirle kendisine lüks bir siteden daire almayı başardığını söyleyen Favaretto, “Kadınların kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Aksi halde bu şekilde eşleriyle sağlıklı bir iletişim kuramazlar. Beni tamamen silmeleri mümkün değil. Sürekli olarak beni görecekler” dedi.

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    sosyal medya Brezilya havuz

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