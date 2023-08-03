Asla sevgili olunmaması gereken burçlar belli oldu! Bu kişilerle sevgili olanlar yandı

Burçlar kişinin karakteristik özelliklerini belirliyor. Bir ilişkiye başlamadan önce çoğu kişi karşı tarafın burcunu merak eder. Burç yorumlarına bakarak nasıl bir kişilikte olduğu, olaylar karşısında ne tepkiler verebileceği önceden analiz edilebilir. Astrolojide öyle burçlar var ki onlarla anlaşmak çok zordur ve bir ilişkiye başlamadan önce iki kez düşünmeniz gerekebilir. Anlaşması zor karaktere sahip, asla sevgili olunmaması gereken burçlar belli oldu. İşte o uzak durulması gereken 4 burç...

ASLA SEVGİLİ OLUNMAMASI GEREKEN 4 BURÇ

Sevgili olduğunuzda anlaşmanız çok zor olan burçlar...

1.Yay

Düzenlerini asla bozmak istemezler. Beraber yaşamak ya da evlenmek gibi bir düşünceniz varsa asla yanaşmayacaktır. Sizden sürekli kendi düzenlerine ayak uydurmanızı beklerler ama rahatları sarsılacaksa tek bir adım bile atmazlar.

2.İkizler

İlişkide işler ciddileşince enerjisi düşük bir insana dönüşürler. Muhtemelen sizin tek elinizle yapacağınız işlerle uğraşıp, tükendiklerini iddia ederler. Her şeyi sizden beklerler. Oturdukları yerden yemekleri önlerine gelsin, faturalarını sihirli eller ödesin isterler. Hayatın gerçeklerini kabul etmekten de kaçınırlar.

3.Aslan

Aslan burçları özellikle ilişkiler de fazla bencil davranabilir. Sürekli kendi dediklerinin yapılmasını ve hayatın onların etrafında dönmelerini ister. Bu durum karşı taraf için bir süre sonra çekilmez bir hal alabilir. Aslan burçları bir ortamda tüm ilginin üzerinde olmasını çok sever. İlgi çekmek için siz fark etmeden elinden geleni yapar. Aslan burcu olan kişilerin bu tavrı bir süre sonra sizi rahatsız edebilir.

4.Koç

Koç burcu olan kişilerin ilgi çeken bu heyecanlı yapılarının ardında zaman zaman gergin ve sinirli olabilen bir insan bulunur. Koç burcu olan kişiler ani öfke patlamaları yaşayabilir. Koç burcu ile bir ilişki yaşarken kendinizi her an bir kavganın ortasında bulabilirsiniz. Koç burçları yaşanan kavgalardan sonra mutlaka sizden uzaklaşır ve gurur yapıp geri dönmez. Koç burçlarının bu tavrı sizin huzurlu bir ilişki yaşamanıza engel olur.



