KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Asla sevgili olunmaması gereken burçlar belli oldu! Bu kişilerle sevgili olanlar yandı

    Asla sevgili olunmaması gereken burçlar belli oldu! Bu kişilerle sevgili olanlar yandı

    03.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Duygusal ilişkilerde, bazen siz ne kadar çabalarsanız da karşı tarafın değişmeyen özellikleri yüzünden bir sonuca varmayabilirsiniz. Bazı çiftler çok iyi anlaşırken bazı çiftler uyumsuzluk içerisinde hiç anlaşamıyorlar. Bu noktada karşı tarafı iyi tanımak ve astrolojiden yararlanarak kişinin burç özelliklerine bakmak fayda sağlayabiliyor. İşte asla sevgili olunmaması gereken 4 burç ve özellikleri...

    Burçlar kişinin karakteristik özelliklerini belirliyor. Bir ilişkiye başlamadan önce çoğu kişi karşı tarafın burcunu merak eder. Burç yorumlarına bakarak nasıl bir kişilikte olduğu, olaylar karşısında ne tepkiler verebileceği önceden analiz edilebilir. Astrolojide öyle burçlar var ki onlarla anlaşmak çok zordur ve bir ilişkiye başlamadan önce iki kez düşünmeniz gerekebilir. Anlaşması zor karaktere sahip, asla sevgili olunmaması gereken burçlar belli oldu. İşte o uzak durulması gereken 4 burç...

    ASLA SEVGİLİ OLUNMAMASI GEREKEN 4 BURÇ

    Sevgili olduğunuzda anlaşmanız çok zor olan burçlar...

    yay burcu

    1.Yay

    Düzenlerini asla bozmak istemezler. Beraber yaşamak ya da evlenmek gibi bir düşünceniz varsa asla yanaşmayacaktır. Sizden sürekli kendi düzenlerine ayak uydurmanızı beklerler ama rahatları sarsılacaksa tek bir adım bile atmazlar.

    ikizler

    2.İkizler

    İlişkide işler ciddileşince enerjisi düşük bir insana dönüşürler. Muhtemelen sizin tek elinizle yapacağınız işlerle uğraşıp, tükendiklerini iddia ederler. Her şeyi sizden beklerler. Oturdukları yerden yemekleri önlerine gelsin, faturalarını sihirli eller ödesin isterler. Hayatın gerçeklerini kabul etmekten de kaçınırlar.

    aslan

    3.Aslan

    Aslan burçları özellikle ilişkiler de fazla bencil davranabilir. Sürekli kendi dediklerinin yapılmasını ve hayatın onların etrafında dönmelerini ister. Bu durum karşı taraf için bir süre sonra çekilmez bir hal alabilir. Aslan burçları bir ortamda tüm ilginin üzerinde olmasını çok sever. İlgi çekmek için siz fark etmeden elinden geleni yapar. Aslan burcu olan kişilerin bu tavrı bir süre sonra sizi rahatsız edebilir.

    koç

    4.Koç

    Koç burcu olan kişilerin ilgi çeken bu heyecanlı yapılarının ardında zaman zaman gergin ve sinirli olabilen bir insan bulunur. Koç burcu olan kişiler ani öfke patlamaları yaşayabilir. Koç burcu ile bir ilişki yaşarken kendinizi her an bir kavganın ortasında bulabilirsiniz. Koç burçları yaşanan kavgalardan sonra mutlaka sizden uzaklaşır ve gurur yapıp geri dönmez. Koç burçlarının bu tavrı sizin huzurlu bir ilişki yaşamanıza engel olur.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske tarifiKaz ayakları ve kırışıklıklarınızdan kurtulun! 2 malzemeli maske tarifi
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Daha genç görünmek için her sabah bunu yapın!Daha genç görünmek için her sabah bunu yapın!
    Anahtar Kelimeler:
    Aslan burcu İkizler burcu Koç burcu Yay burcu kişilik testi Astroloji burç ilişkiler karakter sevgili çift burç analizi burçlar çiftler ilik sinirli

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

    Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

    Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

    Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

    Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.