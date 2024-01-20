Her sabah kahvaltıdan önce suyunuza 1 yemek kaşığı atın! Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler! "Neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz

Özellikle son yıllarda Türk mutfaklarında çok sık rastlanan chia tohumunun tadı tatlı ya da tuzlu gibi bir ayrıma sahip olmadığı için hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklere eşlik edebiliyor. Kolesterolü düşüren ve tansiyonu dengeleyen bu mucize tohum diyabet hastalarına da oldukça fayda sağlıyor.
Eğer chia tohumunun faydalarını bilseydiniz her sabah kahvaltıdan önce suyunuza 1 yemek kaşığı chia tohumu atarsınız. Gelelim faydalarına...
Chia tohumu bitki bazlı omega-3 yağ asitleri içerir. Kolesterolü düşürür. Kalp ve samar sağlığına çok iyi gelir. Trigliserid seviyelerini etkili bir şekilde düşürür.
Tansiyonu dengeler. Kemik sağlığına iyi gelir. Kan şekerini düzenler ve insülin direncine karşı korur. Diyabet hastaları için fayda sağlar.
Kabızlığa çok iyi gelir. Her sabah aç karnına 1 bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyip içerisine de yarım limon sıktıktan sonra tüketebilirsiniz. 5 gün içerisinde kabızlığınızın geçeceğini göreceksiniz.