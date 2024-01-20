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    4. Her sabah kahvaltıdan önce suyunuza 1 yemek kaşığı atın! Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler! "Neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz

    Her sabah kahvaltıdan önce suyunuza 1 yemek kaşığı atın! Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler! "Neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.01.2024 16:18 | Son Güncelleme:
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    Gluten içermeyen ve sağlık için yararları ile bilinen chia tokumu, kan şekerinden kalp sağlığına birçok konuda faydalı olduğu kabul edilen bir yiyecektir. Özellikle kabızlığı bıçak gibi kesmesiyle bilinen chia tohumunun faydalarını duyunca neden daha önce tüketmedim diyeceksiniz.

    Özellikle son yıllarda Türk mutfaklarında çok sık rastlanan chia tohumunun tadı tatlı ya da tuzlu gibi bir ayrıma sahip olmadığı için hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklere eşlik edebiliyor. Kolesterolü düşüren ve tansiyonu dengeleyen bu mucize tohum diyabet hastalarına da oldukça fayda sağlıyor.

    CHİA TOHUMUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

    Eğer chia tohumunun faydalarını bilseydiniz her sabah kahvaltıdan önce suyunuza 1 yemek kaşığı chia tohumu atarsınız. Gelelim faydalarına...

    KALP VE DAMAR DOSTU

    KALP VE DAMAR DOSTU

    Chia tohumu bitki bazlı omega-3 yağ asitleri içerir. Kolesterolü düşürür. Kalp ve samar sağlığına çok iyi gelir. Trigliserid seviyelerini etkili bir şekilde düşürür.

    DİYABET HASTALARINA BİREBİR FAYDA SAĞLIYOR

    DİYABET HASTALARINA BİREBİR FAYDA SAĞLIYOR

    Tansiyonu dengeler. Kemik sağlığına iyi gelir. Kan şekerini düzenler ve insülin direncine karşı korur. Diyabet hastaları için fayda sağlar.

    KABIZLIĞA SON VERİYOR

    KABIZLIĞA SON VERİYOR

    Kabızlığa çok iyi gelir. Her sabah aç karnına 1 bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyip içerisine de yarım limon sıktıktan sonra tüketebilirsiniz. 5 gün içerisinde kabızlığınızın geçeceğini göreceksiniz.

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    chia tohumu chia kolesterolü düşüren
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