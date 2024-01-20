Her sabah kahvaltıdan önce suyunuza 1 yemek kaşığı atın! Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler! "Neden daha önce yapmadım" diyeceksiniz

Özellikle son yıllarda Türk mutfaklarında çok sık rastlanan chia tohumunun tadı tatlı ya da tuzlu gibi bir ayrıma sahip olmadığı için hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklere eşlik edebiliyor. Kolesterolü düşüren ve tansiyonu dengeleyen bu mucize tohum diyabet hastalarına da oldukça fayda sağlıyor.