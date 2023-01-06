Genel sağlık sigortası kimleri ve neleri kapsar? Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Bilindiği üzere ülke genelde çalışan kişilerin sigortaları, işveren tarafından ödenir. Bu kişiler sağlık hizmeti alırken herhangi bir sorun yaşamazlar. Genel sağlık sigortasının temel faydası ise özellikle çalışmayan ya da sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmeti almasına olanak sağlamasıdır. Belirtildiği gibi GSS çalışan ve çalışmayan vatandaşlar için iki durumda da geçerlidir.
GSS, hastalık veya kaza durumunda kişinin maddi durumuna ve sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alma hakkı verir. 2012 yılı itibarıyla zorunlu sayılan sigorta belirli istisnalar dışında herkesi kapsıyor. Çalışan kişilerin sigorta primleri işveren tarafından ödenir. Çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bir sağlık sorunu yaşadığında devlet tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Çalışmayan kişiler ise primlerini kendileri ödemek zorundadır. Ödemeleri gereken sigorta prim miktarını öğrenmek için gelir testi yaptırmaları gerekir.
Anlaşılacağı üzere genel sağlık sigortası zorunlu olarak bütün vatandaşları kapsar. Kişiler, herhangi bir sağlık sorunu veya beklenmedik bir kaza durumunda ek bir ücret ödemeden, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Genel sağlık sigortası kapsamına giren gruplar şu şekildedir:
Genel sağlık sigortasının tüm aileyi kapsayıp kapsamadığı merak konusudur. Zira “bakmakla yükümlü oldukları” cümlesi kafa karıştırabilir. Hane içerisinde sigortalı olmayan eş ve çocuklar, diğer eş ve ebeveyninin sigortasından faydalanabilirler. Anne-babasının sigortası olmasa bile 18 yaşının altındaki çocukların primleri devlet tarafından ödenir. Öğrenimine devam eden kişiler ise 25 yaşına kadar ebeveyninin sigortasından yararlanabilir.
Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları arasında kişinin sağlık güvencesinden yararlanabilmesi için sigorta primlerini ödemesi gerekiyor. 18 yaşının üstünde olan kişilerin primleri çalıştığı kurum tarafından ödenir. Çalışmayan kişi ise gelir testi yaptırıp belirlenen aylık prim miktarını ödeyerek sigortadan yararlanabilir. Ancak kişinin gelir testi sonucu güncel asgari ücretin 3'te birinden az ise prim ödemesine gerek kalmaz.
GSS sistemi kapsamında bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi devlet tarafından karşılanır. Sigorta sahiplerinin ücretsiz muayene ve tedavi alabileceği sağlık kurumları arasında devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve sağlık ocakları bulunur. Devlet tarafından hizmet veren bu sağlık kurumlarında muayene ve tedavi hizmetlerinin çoğu ücretsizdir. Ayrıca kişinin tedavi olabilmek için alması gereken ilaçlar, ücretsiz veya indirimli olarak verilir.