HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Genel sağlık sigortası kimleri ve neleri kapsar? Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Genel sağlık sigortası kimleri ve neleri kapsar? Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

05.01.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel sağlık sigortası (GSS), Türk vatandaşlarının ekonomik ve sigorta durumuna bakmadan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir hizmettir. GSS, sağlık sorunu yaşayan kişilerin, sağlık kurumlarına başvurması durumunda muayene ve tedavi masraflarını karşılar. Bununla birlikte kişi, tedavi için alması gereken ilaçları indirimli bir şekilde alır. Peki, genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nedir?

Genel sağlık sigortası kimleri ve neleri kapsar? Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Bilindiği üzere ülke genelde çalışan kişilerin sigortaları, işveren tarafından ödenir. Bu kişiler sağlık hizmeti alırken herhangi bir sorun yaşamazlar. Genel sağlık sigortasının temel faydası ise özellikle çalışmayan ya da sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmeti almasına olanak sağlamasıdır. Belirtildiği gibi GSS çalışan ve çalışmayan vatandaşlar için iki durumda da geçerlidir.

Genel sağlık sigortası kimleri kapsar?

GSS, hastalık veya kaza durumunda kişinin maddi durumuna ve sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alma hakkı verir. 2012 yılı itibarıyla zorunlu sayılan sigorta belirli istisnalar dışında herkesi kapsıyor. Çalışan kişilerin sigorta primleri işveren tarafından ödenir. Çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bir sağlık sorunu yaşadığında devlet tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Çalışmayan kişiler ise primlerini kendileri ödemek zorundadır. Ödemeleri gereken sigorta prim miktarını öğrenmek için gelir testi yaptırmaları gerekir.

Anlaşılacağı üzere genel sağlık sigortası zorunlu olarak bütün vatandaşları kapsar. Kişiler, herhangi bir sağlık sorunu veya beklenmedik bir kaza durumunda ek bir ücret ödemeden, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Genel sağlık sigortası kapsamına giren gruplar şu şekildedir:

  • Devlet kurumlarında çalışan memurlar
  • 65 yaş aylığı alan vatandaşlar
  • 18 yaşından küçük olan engelli ve engelli aylığı alan kişiler
  • Ücretli olarak bir kurumda çalışanlar ya da bağımsız çalışanlar
  • Şeref aylığı alanlar vatandaşlar
  • İsteğe bağlı özel sigorta sahipleri
  • Yurt dışında çalışıp, çalıştığı ülkede sigortası olmayan kişiler.
  • SGK’da kayıtlı aylık geliri olan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler
  • Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği alanlar
  • Terörle mücadelede aylık alan kişiler
  • Stajyer avukat olarak çalışanlar
  • Yetim ya da dul aylığı alanlar

İlginizi Çekebilir

Genel sağlık sigortası nasıl iptal edilir?

Genel sağlık sigortası nasıl iptal edilir?

 Genel sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli?

Genel sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli?

 Genel sağlık sigortası ne kadar?

Genel sağlık sigortası ne kadar?

 Genel sağlık sigortası nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası nasıl yapılır?

 Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası tüm aileyi kapsar mı?

Genel sağlık sigortasının tüm aileyi kapsayıp kapsamadığı merak konusudur. Zira “bakmakla yükümlü oldukları” cümlesi kafa karıştırabilir. Hane içerisinde sigortalı olmayan eş ve çocuklar, diğer eş ve ebeveyninin sigortasından faydalanabilirler. Anne-babasının sigortası olmasa bile 18 yaşının altındaki çocukların primleri devlet tarafından ödenir. Öğrenimine devam eden kişiler ise 25 yaşına kadar ebeveyninin sigortasından yararlanabilir.

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nedir?

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları arasında kişinin sağlık güvencesinden yararlanabilmesi için sigorta primlerini ödemesi gerekiyor. 18 yaşının üstünde olan kişilerin primleri çalıştığı kurum tarafından ödenir. Çalışmayan kişi ise gelir testi yaptırıp belirlenen aylık prim miktarını ödeyerek sigortadan yararlanabilir. Ancak kişinin gelir testi sonucu güncel asgari ücretin 3'te birinden az ise prim ödemesine gerek kalmaz.

Genel sağlık sigortası neleri kapsar?

GSS sistemi kapsamında bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi devlet tarafından karşılanır. Sigorta sahiplerinin ücretsiz muayene ve tedavi alabileceği sağlık kurumları arasında devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve sağlık ocakları bulunur. Devlet tarafından hizmet veren bu sağlık kurumlarında muayene ve tedavi hizmetlerinin çoğu ücretsizdir. Ayrıca kişinin tedavi olabilmek için alması gereken ilaçlar, ücretsiz veya indirimli olarak verilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'
KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyorKKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor
Anahtar Kelimeler:
genel sağlık sigortası

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.