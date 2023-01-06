Genel sağlık sigortası kimleri ve neleri kapsar? Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Bilindiği üzere ülke genelde çalışan kişilerin sigortaları, işveren tarafından ödenir. Bu kişiler sağlık hizmeti alırken herhangi bir sorun yaşamazlar. Genel sağlık sigortasının temel faydası ise özellikle çalışmayan ya da sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmeti almasına olanak sağlamasıdır. Belirtildiği gibi GSS çalışan ve çalışmayan vatandaşlar için iki durumda da geçerlidir.

Genel sağlık sigortası kimleri kapsar?

GSS, hastalık veya kaza durumunda kişinin maddi durumuna ve sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alma hakkı verir. 2012 yılı itibarıyla zorunlu sayılan sigorta belirli istisnalar dışında herkesi kapsıyor. Çalışan kişilerin sigorta primleri işveren tarafından ödenir. Çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bir sağlık sorunu yaşadığında devlet tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Çalışmayan kişiler ise primlerini kendileri ödemek zorundadır. Ödemeleri gereken sigorta prim miktarını öğrenmek için gelir testi yaptırmaları gerekir.

Anlaşılacağı üzere genel sağlık sigortası zorunlu olarak bütün vatandaşları kapsar. Kişiler, herhangi bir sağlık sorunu veya beklenmedik bir kaza durumunda ek bir ücret ödemeden, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Genel sağlık sigortası kapsamına giren gruplar şu şekildedir:

Devlet kurumlarında çalışan memurlar

65 yaş aylığı alan vatandaşlar

18 yaşından küçük olan engelli ve engelli aylığı alan kişiler

Ücretli olarak bir kurumda çalışanlar ya da bağımsız çalışanlar

Şeref aylığı alanlar vatandaşlar

İsteğe bağlı özel sigorta sahipleri

Yurt dışında çalışıp, çalıştığı ülkede sigortası olmayan kişiler.

SGK’da kayıtlı aylık geliri olan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği alanlar

Terörle mücadelede aylık alan kişiler

Stajyer avukat olarak çalışanlar

Yetim ya da dul aylığı alanlar

Genel sağlık sigortası tüm aileyi kapsar mı?

Genel sağlık sigortasının tüm aileyi kapsayıp kapsamadığı merak konusudur. Zira “bakmakla yükümlü oldukları” cümlesi kafa karıştırabilir. Hane içerisinde sigortalı olmayan eş ve çocuklar, diğer eş ve ebeveyninin sigortasından faydalanabilirler. Anne-babasının sigortası olmasa bile 18 yaşının altındaki çocukların primleri devlet tarafından ödenir. Öğrenimine devam eden kişiler ise 25 yaşına kadar ebeveyninin sigortasından yararlanabilir.

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nedir?

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları arasında kişinin sağlık güvencesinden yararlanabilmesi için sigorta primlerini ödemesi gerekiyor. 18 yaşının üstünde olan kişilerin primleri çalıştığı kurum tarafından ödenir. Çalışmayan kişi ise gelir testi yaptırıp belirlenen aylık prim miktarını ödeyerek sigortadan yararlanabilir. Ancak kişinin gelir testi sonucu güncel asgari ücretin 3'te birinden az ise prim ödemesine gerek kalmaz.

Genel sağlık sigortası neleri kapsar?

GSS sistemi kapsamında bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi devlet tarafından karşılanır. Sigorta sahiplerinin ücretsiz muayene ve tedavi alabileceği sağlık kurumları arasında devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve sağlık ocakları bulunur. Devlet tarafından hizmet veren bu sağlık kurumlarında muayene ve tedavi hizmetlerinin çoğu ücretsizdir. Ayrıca kişinin tedavi olabilmek için alması gereken ilaçlar, ücretsiz veya indirimli olarak verilir.

