Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası borcu nedir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulanmaya başlayan GSS (genel sağlık sigortası), Türk vatandaşlarının herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında hastanelerde ücretsiz muayene ve tedaviden yararlanmasını sağlar. Genel sağlık sigortasının temel faydası, sigortası olmayan veya sigortalı bir aile bireyinden yararlanmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlar. Sağlık sigortası primleri kişinin gelir düzeyine göre ödenir. Ancak genel sağlık sigortasında çalışan kişilerin primlerini işverenin ödemesi, çalışmayanların primlerini ise kendisinin ödemesi gibi durumlar vardır.
Genel sağlık sigortası hastalık durumunda kişinin maddi durumuna ve sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alma hakkı verir ve belirli durumlar haricinde herkesi kapsama altına alır. Genel sağlık sigortası borcu sorgulama işlemi şu şekilde yapılır:
Herkesin merak ettiği "Genel sağlık sigortası borcu ödemek zorunlu mu?" sorusuna cevap olarak şunu belirtebiliriz: 1 Ocak 2012'de kanunda yapılan düzenlemeyle birlikte genel sağlık sigortası primi ödeme mecburiyeti getirildi. Genel sağlık sigortası kapsamına girmeyenler, çalışan ve çalışmayan olmak üzere iki gruba ayrılır. Çalışan kişinin primleri işvereni tarafından ödendiğinden herhangi bir borcu bulunmaz. Çalışmayan kişi ise her ay kendi primlerini ödemelidir. Genel sağlık sigortası (GSS) primi brüt asgari maaşın %3'ü kadardır ve asgari ücret güncellendikçe genel sağlık sigortası primi de değişir.
Genel sağlık sigortası borcu sorgulama işleminden sonra borç tutarı gözüküyorsa kişinin genel sağlık sigortası borcunu ödemesi gerekir. Genel sağlık sigorta borcu ödemenin birkaç seçeneği bulunur. Birincisi anlaşmalı bankalara gidilerek prim ödemesi yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bütün bankaların SGK ile sözleşmesi bulunur. Genel sağlık sigortası ödeme işlemi bu bankalardan biriyle veya PTT yoluyla yapılabilir.
Bu seçeneğin haricinde belirlenen borç süresi aşılmadığı sürece sigorta ödemeleri online internet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Borç sorgulama sürecinde olduğu gibi e-Devlet sitesine girerek genel sağlık sigortası borcu ödeme işlemi de şu şekilde yapılabilir:
GSS borcu olanlar için bu borcu ödemek tek seçenek değil. Borcu ödememe gibi seçenekler arasında "Genel sağlık sigortası nasıl silinir?" sorusuyla birlikte borca itiraz etme de yer alır. Borca itiraz etme sürecinde kişinin haklı bir sebeple birlikte borcun tebliğ edildiği veya yaşadığı yerdeki SGK müdürlüğüne gitmesi gerekir. GSS borcu sildirme işlemi ise şu durumlarda mümkün olabilir: