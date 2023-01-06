Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası borcu nedir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulanmaya başlayan GSS (genel sağlık sigortası), Türk vatandaşlarının herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında hastanelerde ücretsiz muayene ve tedaviden yararlanmasını sağlar. Genel sağlık sigortasının temel faydası, sigortası olmayan veya sigortalı bir aile bireyinden yararlanmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlar. Sağlık sigortası primleri kişinin gelir düzeyine göre ödenir. Ancak genel sağlık sigortasında çalışan kişilerin primlerini işverenin ödemesi, çalışmayanların primlerini ise kendisinin ödemesi gibi durumlar vardır.

GSS borcu nasıl sorgulanır?

Genel sağlık sigortası hastalık durumunda kişinin maddi durumuna ve sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alma hakkı verir ve belirli durumlar haricinde herkesi kapsama altına alır. Genel sağlık sigortası borcu sorgulama işlemi şu şekilde yapılır:

https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet’e giriş yapılır.

E-devlet şifresi, mobil ya da elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçenekleri ile sisteme giriş yapılabilir. e-Devlet şifresi bulunmayan kişi PTT şubelerinden ücret karşılığında şifre temin edebilir.

E-hizmetler kısmında liste hâlinde olan kurumlar içerisinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" seçilir.

SGK sayfasında yapılabilecek işlemlerin içinden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" seçeneği seçilir.

Açılan sayfada kişinin GSS borcu var ise bu borcun miktarı belirtilir. Borç yok ise borcun bulunmadığı belirtilir.

Genel sağlık sigortası borcu ödemek zorunlu mu?

Herkesin merak ettiği "Genel sağlık sigortası borcu ödemek zorunlu mu?" sorusuna cevap olarak şunu belirtebiliriz: 1 Ocak 2012'de kanunda yapılan düzenlemeyle birlikte genel sağlık sigortası primi ödeme mecburiyeti getirildi. Genel sağlık sigortası kapsamına girmeyenler, çalışan ve çalışmayan olmak üzere iki gruba ayrılır. Çalışan kişinin primleri işvereni tarafından ödendiğinden herhangi bir borcu bulunmaz. Çalışmayan kişi ise her ay kendi primlerini ödemelidir. Genel sağlık sigortası (GSS) primi brüt asgari maaşın %3'ü kadardır ve asgari ücret güncellendikçe genel sağlık sigortası primi de değişir.

GSS borcu nasıl ödenir?

Genel sağlık sigortası borcu sorgulama işleminden sonra borç tutarı gözüküyorsa kişinin genel sağlık sigortası borcunu ödemesi gerekir. Genel sağlık sigorta borcu ödemenin birkaç seçeneği bulunur. Birincisi anlaşmalı bankalara gidilerek prim ödemesi yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bütün bankaların SGK ile sözleşmesi bulunur. Genel sağlık sigortası ödeme işlemi bu bankalardan biriyle veya PTT yoluyla yapılabilir.

Bu seçeneğin haricinde belirlenen borç süresi aşılmadığı sürece sigorta ödemeleri online internet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Borç sorgulama sürecinde olduğu gibi e-Devlet sitesine girerek genel sağlık sigortası borcu ödeme işlemi de şu şekilde yapılabilir:

Güvenli bir şekilde sigorta borcu ödeme işlemi için e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Kişi sisteme giriş yaptıktan sonra “Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması” adlı kısma tıklayın.

Bu sayfayı açtıktan sonra SGK’nın online tahsilat sayfasına giriş yapın.

Online tahsilat sayfasından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılır.

Genel sağlık sigortası nasıl silinir?

GSS borcu olanlar için bu borcu ödemek tek seçenek değil. Borcu ödememe gibi seçenekler arasında "Genel sağlık sigortası nasıl silinir?" sorusuyla birlikte borca itiraz etme de yer alır. Borca itiraz etme sürecinde kişinin haklı bir sebeple birlikte borcun tebliğ edildiği veya yaşadığı yerdeki SGK müdürlüğüne gitmesi gerekir. GSS borcu sildirme işlemi ise şu durumlarda mümkün olabilir:

Kişinin GSS kapsamında yer almadığının anlaşılması durumunda iptal edilir.

Gelir testi yaptırılıp hane içinde kişi başına düşen aylık gelir güncel brüt asgari ücretinin üçte birinden az olması durumunda prim borçları silinir.

Devlet tarafından çıkarılan GSS affıyla belirlenen durumlara göre prim borçları silinir.



