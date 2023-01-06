Ülkedeki her vatandaşın sağlık durumu devletin yükümlülüğünde olduğundan 1 Ocak 2012'de yapılan değişiklikle birlikte GSS, ülkede yaşayan herkesin sağlık haklarını güvence altına alır. Sigorta tüm vatandaşlara yönelik olduğu için çocukluktan itibaren başlar. Çocuklar, anne ve babalarının sigortalarından yararlandıkları için esas başlangıcı 18 yaşında gerçekleşir. 18 yaşından büyük T.C. vatandaşları sigorta primlerini ödeyerek sisteme dâhil olurlar. Genel sağlık sigortası ülkedeki herkesi kapsar, ancak bazı istinaslar bulunur. Bu istisnalar göz önüne alınınca yurt dışında çalışan veya ikametlerini yurt dışına aldıran kişilerin GSS durumu genelgede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Yurt dışında ikamet edenler genel sağlık sigortası kapsamına dâhil edilir mi?

Belirtildiği üzere genel sağlık sigortalısı olabilmek için kişinin Türkiye'de yaşaması ve başka bir ülkeden sağlık yardımı almaması gerekir. GSS yurt dışında yaşayan veya başka bir ülkede sağlık yardımı almaya hak kazanan kişileri kapsamaz. Burada önemli olan kişinin ikametinin nerede olduğudur. Yurt dışına geçici olarak (iş, tatil vb. için) gidenler hala GSS sigortasına sahiptir. Kişinin başka bir ülkede ne kadar süreyle kaldığı fark etmez. Eğer çalışıyorsa ve bulunduğu ülkede herhangi bir sağlık güvencesi yoksa GSS kaydı devam eder. Ancak sürekli olarak yurt dışında yaşamaya karar vermiş ve ikametini bulunduğu ülkeye taşıyan kişilerin durumu farklıdır. Esas alınan kişinin nüfus kayıt sistemine kayıtlı ikamet adresidir. İkamet adresi ülke dışında beyan edildiği anda GSS iptali gerçekleşir.

İkameti yurt dışında olan kişilerin GSS borçlarına ne olur?

Herhangi bir sebeple yurt dışında yaşayan ve bunu Türkiye Cumhuriyeti’ne bildirmemiş kişilerin, prim ödemeleri devam eder ve T.C içerisinde sağlık hizmeti alıp almadığına bakılmaksızın GSS prim borcu ödemesi gerekir. Bu borcun işlememesi için ikamet edilen ülkedeki Türkiye konsolosluklarından, yurt dışında ikamet edildiğine dair belge alınması gerekiyor. Bu belgeyle birlikte yurt dışına taşındıktan sonraki tarihlerde kayda geçen GSS prim borçları da silinir.

Genel sağlık sigortası kimleri kapsar?

GSS, hastalık veya kaza durumunda kişinin, maddi durumuna ve sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alma hakkı verir. 2012 yılı itibariyle zorunlu sayılan sigorta, belirli istisnalar dışında herkesi kapsıyor. Genel sağlık sigortası kapsamına giren kişiler kamu çalışanları, 18 yaşından küçük engelli ve engelli aylığı bağlanan kişiler, 65 yaş aylığı alanlar, ücretli olarak bir kurumda ya da bağımsız olarak çalışanlar, isteğe bağlı olarak özel sigorta sahibi olan kişiler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar gibi pek çok kişiyi kapsar. Bazı istisnalar dışında GSS ülkede yaşayan her vatandaş için geçerlidir.



