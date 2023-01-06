Genel sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli? GSS her hastanede geçerli mi?

Genel sağlık sigorta sistemine göre kişi, herhangi bir sağlık sorunundan dolayı bir sağlık kurumuna başvurduğunda tedavi ve muayene için ek ödeme yapması gerekmez. GSS ülke genelinde geçerli olduğu için bölgesel kısıtlama yapılmaz ancak hizmet alabileceği belirli kurumlar vardır. Genel Sağlık Sigortası için kişinin çalışması veya çalışmaması önemli değildir. Bir kurumda çalışan bireyin sağlık sigortası masrafları çalıştığı firma tarafından karşılanırken çalışmayan bireyler ise sigorta primlerini kendi ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olabilirler. Hane içinde yaşayan aile üyeleri için çalışmayan eşler ve çocuklar anne-babalarının sigortalarından faydalanabilir. Devlet tarafından sunulan sigorta programı, her şeyi kapsayan bir sigorta olarak kabul edilemez. Devlet hazinesindeki sigorta primleriyle finanse edilen programın amacı, temel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktır. Bu sebeple bazı sınırlamaları bulunur. Genel sağlık sigortasındaki en önemli sınırlama ise bu sigortanın geçerli olduğu hastanelerdir.

Genel sağlık sigortası neleri kapsar?

Genel sağlık sigortasının temel amacı sigorta kapsamındaki kişinin bedensel ve ruhsal hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek sağlık giderlerinin karşılanmasıdır. Bu nedenle sağlığın risk altında olduğu tüm hastalıklar genel sağlık sigortası kapsamına girer. Sigortadan yararlanabilmek için hastalığın şiddeti önemli değildir. Genel sağlık sigortası bazı istisnai durumlar dışında herkese açıktır. Bu sigorta programının kapsadığı gruplardan bazıları aşağıdaki gibidir

Ücretli çalışanlar veya serbest meslek sahipleri

Devlet kurumlarında çalışan memurlar

Aylık alanlar ve emekliler

İsteğe bağlı sigortalılar

İş gücünü kaybetmemiş işsizler

Çalıştıkları ülkede sigortalı olmayan işçiler

Genel sağlık sigortası devlet ve üniversite hastaneleri için geçerlidir ve bu hastanelerde alınan muayene ve tedavi hizmetlerinin büyük bir oranını kapsar. İlaçlar da eczanelerden ücretsiz ya da indirimli bir şekilde alınabilir. Bu sigorta kapsamında kişi muayene olmak için ücret ödemez ve tedavisi için gereken ilaçları indirimli olarak satın alır. Hastanede uygulanan ilaçlardan veya kullanılan diğer tedavi yöntemlerinden ücret alınmaz. Ancak müşahede altında bulunan ve gece hastanede kalması gereken hastalardan kalma ücreti istenebilir.

Genel sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından vatandaşlara sunulan sağlık güvencesi devlet tarafından hizmet veren hastanelerde geçerlidir. Bu doğrultuda "Genel sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli?" sorusunun cevabı birçok yerde bulunan devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve sağlık ocaklarıdır. Bir hastalık veya kaza sonucunda belirtilen kurumlardan ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti alınabilir.

Özel hastanelerde devletin sunduğu genel sağlık sigortası geçerli değildir. Dolayısıyla özel bir hastaneden alınacak muayene ve tedavi gibi hizmetlerin ücretlerini devlet karşılamıyor. Özel hastanelerden alınan sağlık hizmeti giderlerinin karşılanabilmesi için özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor. Ancak bu sigortaları yaptırmak kişinin bütçesine ve tercihine bağlıdır.



