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Genel sağlık sigortası belgesi nereden alınır? Genel sağlık sigortası durumunu gösteren belge nasıl alınır?

05.01.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında bulunan genel sağlık sigortası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının muayene ve tedavi gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmasına olanak sağlayan sistemdir. 2012 yılından itibaren zorunlu hâle gelen GSS ile ilgili işlemler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genel sağlık sigortası belgesi nasıl alınır ve nasıl başvurulur?

Genel sağlık sigortası belgesi nereden alınır? Genel sağlık sigortası durumunu gösteren belge nasıl alınır?

Genel sağlık sigortası, milyonlarca vatandaşın yaşayabileceği sağlık riskleri durumunda yaptığı harcamaları finanse eden bir sigorta sistemidir. İlgili kanunlarla tanımlanan genel sağlık sigortası, vatandaşların sağlık hizmetlerine eşit erişimini sağlamak için oluşturulmuştur ve tüm vatandaşlar için zorunludur. Çalışan kişilerin primlerini işveren öderken çalışmayan veya bağımsız çalışan kişiler primlerini kendi öder. Herhangi bir unutma veya gecikme durumunda GSS primleri işlemeye devam eder. Sorunsuz bir şekilde sağlık hizmeti almaya devam etmek için bu primlerin ve sigortalılık durumunun kontrol edilmesi gerekir.

Genel sağlık sigortası nasıl alınır?

Genel sağlık sigortasının en temel faydası, çalışmayan ve sigortası olmayan kişilerin sağlık hizmeti almasına olanak sağlamasıdır. Sigorta tüm vatandaşlara yönelik olduğu için çocukluktan itibaren geçerlidir. Çocuklar, ebeveynlerinin sigortasından yararlandıkları için sigortanın resmî başlangıç tarihi 18 yaştır. 18 yaşından büyük olanlar ise aylık sigorta primlerini ödeyerek sisteme dâhil olabilir. Çalışan kişinin primleri işveren tarafından karşılandığı için borç doğmaz. Ancak çalışmayan veya Bağ-Kur'lu kişiler, kendi primlerini ödemeleri gerekir, bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkar.

Bunların haricinde sigortadan yararlanmak isteyenler, ilçelerindeki kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Hizmetler veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimlerine başvurabilir. İşlemlerini daha kolay hâle getirmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden başvuru yaparak belgelerini kaymakamlığa teslim edebilirler. Başvuru sistem üzerinden değil de dışardan yapılıyorlarsa işlemler aşağıdaki gibi yürür:

  • İkamet edilen yerin muhtarlıktan GSS başvuru formu alınır.
  • Başvuru formu doldurulup kimlik fotokopisi ve ikamet belgesi ile vergi dairesine gidilir.
  • GSS formu vergi dairesinde onaylanır ve daha sonra diğer evraklarla kaymakamlığa teslim edilir.

Kişi GSS sistemine dâhil olduktan sonra anlaşmalı bankalar veya PTT yoluyla primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilir.

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Genel sağlık sigortası belgesi nereden alınır?

2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet portalı, resmî işlemler konusunda vatandaşlara kullanım kolaylığı sunmaktadır. e-Devlet Kapısı veya Dijital Türkiye olarak da adlandırılan bu sistemde vatandaşların ihtiyaçları dikkate alınarak birçok hizmet sunuluyor. Daha önce vatandaşlar resmî işlerini kurumlarda bizzat yapabiliyorken e-Devlet sayesinde internet üzerinden kısa sürede yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerden biri de genel sağlık sigortası (GSS) tescil kaydı ve prim sorgulama hizmetidir. Genel sağlık sigortası belgesi nereden alınır sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor.

İnternet üzerinden yapılabilen GSS başvurusu gibi sigortalılık belgesi veya borç sorgulama işlemleri de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar ihtiyaç durumunda T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle birlikte sigortalılık durumu sorgulama, borç sorgulama ve borç ödeme işlemini kolayca sistem üzerinden yapabilir. Genel sağlık sigortası belgesi aynı zamanda ikamet edilen yeri muhtarlığından alınabilir.

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