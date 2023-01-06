HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Genel sağlık sigortası nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

Genel sağlık sigortası nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

05.01.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, çalışan veya çalışmayan fark etmeksizin herhangi bir sağlık sorunu durumunda sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanabilmeleri sağlayan bir sigorta sistemidir. 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan zorunlu GSS uygulaması birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genel sağlık sigortası nasıl yapılır ve GSS için nereye başvurulur?

Genel sağlık sigortası nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

İçindekiler

  • Genel sağlık sigortası şartları nelerdir?
  • Genel sağlık sigortası nasıl yapılır?
  • Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

Genel sağlık sigortası ülkedeki bütün vatandaşları, maddi durumuna ve sigorta kaydına bakılmaksızın kapsayan bir sigorta sistemidir. Sigorta kapsamındaki kişi ve hane içerisindeki bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında kamu hastanelerinden sağlık yardımı alabilirler. 18 yaşını dolduran bütün T.C vatandaşları zorunlu olarak GSS kapsamına alınır. 18 yaşının altındaki çocuklar, ebeveyninin kaydı olsun olmasın GSS'ye dâhil edilir. 18 yaşından küçüklerin ise sigorta primlerini devlet öder. Genel sağlık sigortası prim ödemeleri, çalışan ve çalışmayan kişiler için farklı bir süreçte işler. Herhangi bir iş yerinde çalışan kişinin primlerini işvereni öderken çalışmayan kişi ise primlerini kendi öder. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında yer alan GSS aylık primleri, kişinin gelir testi sonucunda belirlenir.

Genel sağlık sigortası şartları nelerdir?

Üniversite ve devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alma imkânı sunan Genel sağlık sigortası, bazı durumlar haricindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sağlık güvencesi altına alır. Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ülke sınırları içerisinde ikamet etmek.
  • Bağımsız çalışan kişi sağlık kuruluşuna başvurmadan önce son bir yılda toplam 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödemiş olması ve prim borcunun 60 günü geçmemesi gerekir.
  • Bakmakla yükümlü olan kişi statüsünden çıkan kişiler, herhangi bir prim ödemeden sağlık hizmeti almaya başlayabilir.

Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler hakkındaki daha detaylı bilgiler e-Devlet sitesinde yer alan, genel sağlık sigortası sorgulama ekranından alınabilir.
Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Cezaevinde bulunan tutuklu ve hüküm giymiş kişiler.
  • Başka bir ülkede sigortası bulunan kişiler.
  • Yedek subay okullarında okuyan öğrenciler.
  • Er ve erbaşlar.
  • Anayasa Mahkemesi üyeleri ve emeklileri, bu kişilerin aile bireyleri.
  • Ticaret odaları, bankalar ve sigorta şirketi üyeleri.
Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası başvuruları Sosyal Hizmetler ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimleri üzerinden yapılabilir. Başvuru yapmak için muhtarlıktan GSS başvuru formu alınmalı ve bu form eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Form doldurulduktan sonra gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine gidilmeli ve form vergi dairesine onaylatılmalıdır. Onaylatılan form, diğer evraklarla birlikte kaymakamlığa teslim edilmelidir. Sisteme dâhil olduktan sonra anlaşmalı bankalar ya da PTT üzerinden aylık prim ödemesi yaparak sigortadan yararlanılabilinir.

Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

Genel sağlık sigortası başvurusu yapmak isteyen kişiler, ikamet ettikleri ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Hizmetler veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimlerine gitmelidir. Kişiler GSS başvurusunu internet üzerinden e-Devlet sitesinden de yapabilir. Ancak online başvurusu sonrasında da gerekli görülen evraklar kaymakamlığa teslim edilir. Gerekli evraklar şu şekildedir:

  • Başvuru kayıt formu
  • Sigortadan yararlanacak kişilerin T.C. kimlik fotokopisi
  • İkametgâh belgesi
  • Gelir testi sonucu
  • Aylık gelir belgesi
  • Gayrimenkul mülkiyet belgesi
  • Engelli vatandaşlar için engelli kimlik kartı
  • 65 yaşının üzerindeki vatandaşlar için emeklilik vb. durumlarda alınan aylık belgesi.

Başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası başvurusu sonrasında e-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî sitesinden başvuru süreci takip edilebilir. Kişiler belirtilen sayfalara girerek GSS başvuru sorgulama seçeneğinden onay alıp almadıklarını öğrenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz
Anahtar Kelimeler:
genel sağlık sigortası başvuru genel sağlık sigortası nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.