Genel sağlık sigortası nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

Genel sağlık sigortası ülkedeki bütün vatandaşları, maddi durumuna ve sigorta kaydına bakılmaksızın kapsayan bir sigorta sistemidir. Sigorta kapsamındaki kişi ve hane içerisindeki bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında kamu hastanelerinden sağlık yardımı alabilirler. 18 yaşını dolduran bütün T.C vatandaşları zorunlu olarak GSS kapsamına alınır. 18 yaşının altındaki çocuklar, ebeveyninin kaydı olsun olmasın GSS'ye dâhil edilir. 18 yaşından küçüklerin ise sigorta primlerini devlet öder. Genel sağlık sigortası prim ödemeleri, çalışan ve çalışmayan kişiler için farklı bir süreçte işler. Herhangi bir iş yerinde çalışan kişinin primlerini işvereni öderken çalışmayan kişi ise primlerini kendi öder. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında yer alan GSS aylık primleri, kişinin gelir testi sonucunda belirlenir.

Genel sağlık sigortası şartları nelerdir?

Üniversite ve devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alma imkânı sunan Genel sağlık sigortası, bazı durumlar haricindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sağlık güvencesi altına alır. Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ülke sınırları içerisinde ikamet etmek.

Bağımsız çalışan kişi sağlık kuruluşuna başvurmadan önce son bir yılda toplam 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödemiş olması ve prim borcunun 60 günü geçmemesi gerekir.

Bakmakla yükümlü olan kişi statüsünden çıkan kişiler, herhangi bir prim ödemeden sağlık hizmeti almaya başlayabilir.

Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler hakkındaki daha detaylı bilgiler e-Devlet sitesinde yer alan, genel sağlık sigortası sorgulama ekranından alınabilir.

Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar ise aşağıdaki gibidir:

Cezaevinde bulunan tutuklu ve hüküm giymiş kişiler.

Başka bir ülkede sigortası bulunan kişiler.

Yedek subay okullarında okuyan öğrenciler.

Er ve erbaşlar.

Anayasa Mahkemesi üyeleri ve emeklileri, bu kişilerin aile bireyleri.

Ticaret odaları, bankalar ve sigorta şirketi üyeleri.

Genel sağlık sigortası nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası başvuruları Sosyal Hizmetler ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimleri üzerinden yapılabilir. Başvuru yapmak için muhtarlıktan GSS başvuru formu alınmalı ve bu form eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Form doldurulduktan sonra gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine gidilmeli ve form vergi dairesine onaylatılmalıdır. Onaylatılan form, diğer evraklarla birlikte kaymakamlığa teslim edilmelidir. Sisteme dâhil olduktan sonra anlaşmalı bankalar ya da PTT üzerinden aylık prim ödemesi yaparak sigortadan yararlanılabilinir.

Genel sağlık sigortası için nereye başvurulur?

Genel sağlık sigortası başvurusu yapmak isteyen kişiler, ikamet ettikleri ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Hizmetler veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimlerine gitmelidir. Kişiler GSS başvurusunu internet üzerinden e-Devlet sitesinden de yapabilir. Ancak online başvurusu sonrasında da gerekli görülen evraklar kaymakamlığa teslim edilir. Gerekli evraklar şu şekildedir:

Başvuru kayıt formu

Sigortadan yararlanacak kişilerin T.C. kimlik fotokopisi

İkametgâh belgesi

Gelir testi sonucu

Aylık gelir belgesi

Gayrimenkul mülkiyet belgesi

Engelli vatandaşlar için engelli kimlik kartı

65 yaşının üzerindeki vatandaşlar için emeklilik vb. durumlarda alınan aylık belgesi.

Başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası başvurusu sonrasında e-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî sitesinden başvuru süreci takip edilebilir. Kişiler belirtilen sayfalara girerek GSS başvuru sorgulama seçeneğinden onay alıp almadıklarını öğrenebilir.



