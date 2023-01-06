Genel sağlık sigortası nasıl iptal edilir? GSS iptal ettirme işlemleri nelerdir?

Genel sağlık sigortası, devlet tarafından yapılan zorunlu bir sağlık sigortasıdır. Herhangi bir kurumda çalışan kişilerin, iş ortaklarının veya vergi mükelleflerinin sigorta kaydı bulunması zorunludur. Sağlık sorunları ve riskleri her zaman herkes için geçerli olduğundan genel sağlık sigortasına dikkat etmekte fayda var. Bundan dolayı GSS kaydı da zorunlu tutulur. Çalışan kişilerin primleri çalıştığı kurum tarafından ödenirken çalışmayanlar ise kendileri ödemesi gerekir. Aylık primlerin ödenmemesi durumunda prim borçları birikir. Bu sebeple bazı kişiler borçlanmamak için GSS iptal ettirme işlemi gerçekleştirmek isteyebilir. Ancak zorunlu olarak yapılan sigortanın iptali için geçerli bir sebep olması gerekir.

Genel sağlık sigortası nasıl iptal edilir?

Borçlanma durumuyla karşılaşmak istemeyen kişiler GSS kayıtlarını sildirmek isteyebilirler. Ancak bu zorunlu bir sigorta türü olduğundan GSS iptal ettirme işlemi için geçerli bir sebep olmadan iptal işlemi gerçekleşmez yani isteğe bağlı bir şekilde GSS iptal edilemez. GSS iptal ettirme işlemi için bazı şartların sağlanması gerekir. GSS iptal ettirme için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

Kişinin, 4A, 4B ve 4C olan vakıflara ait veya Emekli Sandığı sigortalısı olarak işe girmesi.

60 yaş emekli aylığı almaya başlamak.

Savaş malullüğü veya terörle mücadele durumunda aylık alınması.

Köy koruculuğuna başlaması ve bu kapsamda aylık alınması.

Yurt dışına taşınma durumu

Özürlü aylığı bağlanması

Sporcu aylığı bağlanması

Bağ-Kur emeklisinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında sağlık yardımı alması

Genel sağlık sigortasının iptali için dilekçe yazılıp iptal edilmesi gerekir. Genel sağlık sigortası iptal dilekçesi örneği içerisinde T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgiler bulunmalıdır ve kimlik bilgilerinin yazılması gerekir. Anne ve baba adının yanı sıra doğum tarihi gibi kimlik bilgileri dilekçeye işlenmelidir. Genel sağlık sigortası iptal dilekçesi örneği için ikinci kısımda sigortaya ait bilgilere yer verilmelidir. GSS iptal ettirme nedeni, gerekliliğine dair görüş, GSS girişinin ne zaman ve hangi kurumdan yapıldığı gibi bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilere SGK ya da e-Devlet üzerinden erişmek mümkündür. Genel sağlık sigortası iptal dilekçesi örneği SGK resmî sitesi üzerinden "GSS İptal Formu" adıyla alınabilir.

Genel sağlık sigortası iptali nereden yapılır?

Genel sağlık sigortasını iptal ettirmek isteyen kişinin, iptal işlemi için Sosyal Sigortalar Kurumuna gitmesi gerekir. Öncesinde geçmiş döneme ait bir borcun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Borç sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Sigorta iptali için prim borcunun bulunmaması ve geçerli bir sebep olması gerekiyor.

Sosyal güvenlik kurumuna yapılacak iptal başvurusu için kişinin kimliği, GSS iptal ettirme işleminin nedeni ve iptalin gerekliliğine dair kişinin görüşlerinin belirtildiği bir dilekçe gerekiyor. Genel sağlık sigortası iptal dilekçesi örneği Sosyal Güvenlik Kurumu resmî internet sitesinde bulunmaktadır. Alınacak dilekçe kapsamında çalışan, çalışmayan ya da emekli seçeneklerinden uygun olanı seçilir ve doldurulur. Daha sonra dilekçe çıktısıyla birlikte ikamet edilen SGK kurumuna başvurulabilir.

İşe başlayınca GSS iptal olur mu?

Herkesin merak ettiği "İşe başlayınca GSS iptal olur mu?" sorusuna cevap olarak şu yanıtı verebiliriz: Kişi sigortalı bir iş bulduğunda genel sağlık sigortası ortadan kalkıyor ama bazen sistemde aksaklıklar olabiliyor. Ayrıca GSS'den yararlanan kişiler sigortalı bir iş bulduklarında sigortalarının ödendiğini zannedebilir ve birikmiş GSS ödemelerini unutabilirler. Daha önceki döneme ait borçlar varsa bu borçlar silinmez. Birikmiş borçların eksiksiz ödenmesi gerekir. Bir sağlık sorunu yaşandığında eğer geçmiş döneme ait borç varsa sağlık hizmeti alırken sorun yaşanabilir. Kişi işe başladığı zaman otomatik olarak GSS iptal olduğunu düşünerek iptal başvurusu yapmayabilir. GSS iptal ettirme için iptal başvurusunun yapılması gerekir.



