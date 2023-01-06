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Genel sağlık sigortası ne kadar? GSS prim tutarı kaç TL?

05.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ocak 2012'de sigorta sisteminde yapılan değişiklikle birlikte genel sağlık sigortası ödeme zorunluluğu getirildi. Genel sağlık sigortası kapsamına girenler, çalışan ve işsiz olmak üzere iki gruba ayrılır. Eğer kişi çalışıyorsa primleri işveren tarafından ödenir. Çalışmayan kişinin ise kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerektiğinden her ay belli bir miktarda sigorta prim borcu çıkar. Peki GSS prim ücreti ne kadar?

Genel sağlık sigortası ne kadar? GSS prim tutarı kaç TL?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), ülke çapında herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için tasarlanmış hizmetin adıdır. Kişilerin hastalık durumunda maddi durumu ve sigorta durumuna bakmadan sağlık hizmeti alma hakkı sağlar. Genel sağlık sigortası belirli durumlar dışında herkesi kapsar. Türk vatandaşlarının ücretsiz bir şekilde muayene ve tedavi hakkından yararlanmasını sağlar. GSS sistemi sadece üniversite ve devlet hastaneleri için geçerlidir.

Genel sağlık sigortası ne kadar?

1 Ocak 2012 tarihinden sonra GSS primi ödemek herkes için zorunlu hâle gelmiştir. Genel sağlık sigortası primleri belirlenirken kişinin gelir tutarının hesaplandığı bir gelir testi yapılır. Bu testin sonucuna göre kişinin hastanelerden ve sağlık kurumlarından yararlanmak için her ay ne kadar prim ödemesi gerektiği belirlenir. Genel sağlık sigortası 2023 yılında artan asgari ücretle birlikte GSS prim tutarı 300,2 TL olarak hesaplanmıştır.

Kişi çalışmıyorsa genel sağlık sigortasından faydalanabilmesi için gelir testi uygulanır. Maddi durumu belirlemek için yapılan gelir testinde ilk önce kişinin sigorta güvencesinin olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra ise sigorta primi ödeyip ödemeyeceği kararına varılır. Gelir testi yaptırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen gidilerek başvuruda bulunmak gerekir.Gelir testi uygulandıktan sonra evde bulunanların kişi başı gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden azsa yani 3 bin 336 liradan az hesaplandığı takdirde GSS prim ödemeleri devlet tarafından karşılanır.

Genel sağlık sigortası nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası aylık kaç para?

Genel sağlık sigortası primleri güncel asgari ücret tutarına göre değişiklik gösterir. Ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna göre belirlenen asgari ücret her yıl değiştiği için ödenen prim de değişir. Bu nedenle “Genel sağlık sigortası aylık kaç para?” sorusuna genel bir cevap vermek mümkün değildir. Primler güncel brüt asgari ücretin %3'ü olarak belirlenir.

2022 yılı için sigorta kapsamındaki kişilerin ödeyeceği GSS prim tutarı aylık 150,12 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılı için belirlenmiş olan asgari ücret zammı GSS prim tutarı ödemelerini de etkiledi. Yeni asgari ücrete göre hastane ve sağlık hizmetlerinden yardım alabilmek için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne tekabül eden 300 lira 2 kuruş olan GSS prim tutarı ödenmesi gerekiyor. Aylık prim tutarı ödendikten sonra kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları da sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası borcu ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

GSS borcu nasıl sorgulanır?

Kişi GSS primini kendi ödemek zorundaysa sigorta borcunu öğrenmesi gerekir. Genel sağlık sigortası borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yapılarak gerçekleştirilebilir. Sistem üzerinden erişilen “GSS Sorgulama” sayfasından tescil ve borç sorgulama işlemi yapılır ve mevcut borcun miktarı öğrenilir. Borç ödeme süresi aşılmadığı sürece sigorta ödemeleri online olarak yapılabilir. Borç sorgulama ekranında olduğu gibi e-Devlet üzerinden borç ödeme işlemi de güvenle gerçekleştirilebilir.

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