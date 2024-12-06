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'Gözle görülür artış var' Covid, RSV, nezle ve grip alarmı: Maskesiz kalabalığa karışmayın!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.12.2024 08:29
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Covid sonrası dönemde görülen virüsler yeniden canlanmaya başladı. Test yaptırmadan anlaşılmayan bu virüslerin belirtileri neredeyse aynı. Burun akıntısı, öksürük, ateş ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısında son günlerde ciddi derecede artış var. Uzmanlar, yapılan testler sonucunda hastalarda en çok Covid, grip, RSV ve nezle virüslerine rastladıklarını belirtiyor. Peki, hangi belirtilere dikkat edilmeli? İşte detaylı bilgiler...

'Gözle görülür artış var' Covid, RSV, nezle ve grip alarmı: Maskesiz kalabalığa karışmayın!

Ülkemizde ilk olarak 2020 yılında baş gösteren Covid-19 pandemisi halen izlerini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, Covid sonrası dönemde gördüğümüz virüs kokteylinin yeniden sahnede olduğuna dikkat çeken uzmanlar “Acilleri dolduran hastalar genellikle aynı şikayetlerle gelse de, yaptığımız testlerde, en çok Covid, grip, solunum sinsityal virüsü olarak da bilinen RSV ve nezle virüslerini görüyoruz” uyarısını yapıyor.

"BİR KİŞİ ON KİŞİYİ HASTA EDEBİLİR"

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Henüz salgın boyutunda olmasa da gribal enfeksiyonlarda gözle görülür bir artış yaşandığını söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “Özellikle iş yeri gibi birbiriyle yakın temasta çalışılan yerlerde bu artışı çok daha fazla görüyoruz. Nezle, soğuk algınlığı ve grip tablosu yapan virüslerle, Covid ve Rinovirüs gibi virüsler benzeri yolla bulaşıyorlar. Solunum yoluyla bir insandan diğerine geçiyorlar. Bir iş yerinde biri hasta olduğu zaman bir kişi on kişiyi birden hasta edebilir” dedi.

"MİDE VE BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ BİRAZ DAHA FAZLA GÖRÜLEBİLİR"

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Solunum yolu virüslerinin yol açtığı hastalıkların belirtilerinin genellikle ortak olduğunu belirten Prof. Dr. Balık, “Bazı belirtiler bazı hastalıklarda biraz daha ağır ya da hafif seyreder. Genellikle yüksek ateş (38 derece ve üzeri), üşüme ve titreme, kuru veya kalıcı öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve bitkinlik, baş ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, terleme, göğüste rahatsızlık ve baskı, nefes darlığı ve hâlsizlik, iştahta azalma, hapşırma, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülür. Covid ve RSV virüsünün yol açtığı hastalık tablosunda mide ve bağırsak şikâyetleri biraz daha fazla görülebilir” açıklamasını yaptı.

'MASKESİZ KALABALIĞA KARIŞMAYIN'

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Bir tek örnekle yapılan solunum paneli testi sayesinde hangi virüsün hasta ettiğinin kolayca tespit edilebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Balık, “Hangi virüsün etken olduğu ancak testle anlaşılabilir. Bir iş yerinde hasta kişi varsa hemen solunum paneli testine gönderilmelidir. Böylece hangi virüs yüzünden hasta olduğu anlaşılabilir. Enflüenza ve Covid’in ilacı var.

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Hastalık belirtilerini gösteren diğer kişilere bu ilaçlar belirtilerin başında verilirse hastalık tablosu yerleşmeden önlenebilir. Bu şekilde hastalığın iş verimini düşürmesi engellenir. RSV ve nezlenin ise ilacı yok. O kişiler kendilerini evde izole ederek hastalıklarının geçmesini beklemelidir. Belirtilerin ilk günlerinde hasta kişiler kalabalığa maskesiz karışmamalıdır, kucaklaşmamalı ve hatta tokalaşmaktan bile kaçınılmalıdır” diye konuştu.

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