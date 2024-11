Dubai Çikolatası çılgınlığı devam ediyor! Herkesin aradığı o çikolatalar burada

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD), Singapur'dan Yeni Zelanda'ya ve Güney Kore'den Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanını yeni bir tür çikolata çılgınlığı sardı. Halk arasında "Dubai çikolatası" diye bilinen, künefe, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşan bu yeni tadı denemek için dükkanların önünde kuyruk oluşturanlar ve ufak bir tablete 50 dolar (1.700 Türk Lirası) ödemeyi göze alanlar var. Tüm yıl boyunca #dubaichocolate etiketi Instagram'da en az 45.000 kez kullanıldı.

Dubai Çikolatası Nedir?

Dubai çikolatası şimdiden 2024'te TikTok'un en popüler yemek trendlerinden biri oldu. Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. Fix Dessert Chocolatier'e göre bu çikolata tabletleri, çıtır kadayıf, fıstık ve tahin ezmesinin çikolatadan oluşan bir dış kabuğun içine doldurulmasıyla yapılıyor. Ayrıca tabletin kendisi de fıstık kremasına batırılıyor. İç ve dış dokuları birbirine son derece zıt. İç harcı ince kıyılmış çıtır künefe ve kremamsı fıstık ezmesiyle dolu yumuşak bir katmanken, dışındaki çikolata daha sert.

Dubai Çikolatasının Mucidi Kim?

Bu yeni trend lezzetin arkasında BAE'nin Dubai kentindeki "Fix Dessert Chocolatier" adlı bir dükkan var. 9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileyken yan uğraş olarak geliştirdiği çikolatayı ilk olarak 2021'de piyasaya sunmuş. Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in kurduğu marka, bu çikolatayı icat ettiğinde ona "Can't Get Knafeh of It" adını vermiş. Yayınlanan bir röportaja göre çikolatann TikTok'ta viral olmasından sonra günlük satışları tek haneli sayılardan 500'e çıkmış.

200 gramlık çikolata tabletlerinin her biri 20 dolara satılıyor. Çikolataları sadece BAE'deki Deliveroo uygulaması üzerinden belirli saatlerde siparişe açılıyor. 38 yaşındaki Hamouda, önceleri sadece eşiyle birlikte kendi evlerinde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiralık bir mutfakta ürettiklerini belirtiyor. Kanada'dan Romanya'ya dünyanın dört bir yanından mesajlar aldığını ifade eden Hamouda, bunun daha önce hiç "küresel bir trend haline geleceğine inanmadığını" söylüyor.

Dubai Çikolatası Nerede Satılıyor?

Can't Get Knafeh of It adlı çikolata hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri, orijinal ürünün yalnızca Dubai'de teslimat yoluyla satılması. Söz konusu videonun ardından ülkemizde de yetenekli aşçı da kendi benzer tariflerinin videosunu paylaşmaya başladı ve Tüm yıl boyunca #dubaichocolate etiketi Instagram'da en az 45.000 kez kullanıldı.

Ülkemizde satışa sunulan Dubai çikolataları

1. Ülker Dubai Çikolatası

Dubai çikolatası çılgınlığının başlamasının ardından ülkemizde de Dubai çikolatası üretimine başlayan markalardan biri Ülker oldu. Ülker'in meşhur Dubai lezzetini içeren, antep fıstıklı dolgulu sütlü çikolata, geleneksel Türk lezzetleri ile Dubai'nin egzotik lezzetlerinin muhteşem birleşimi.

Kullanıcılar ne diyor?

"Denemek için aldık. Tadı baya güzel."

"Enfes bir şey beğendik. Kısa sürede ve sağlam geldi."

2. Fiorella Dubai Çikolatası

Sütlü çikolata ile kaplanmış tereyağlı çıtır kadayıf ve Antep fıstığı dolgusu ile Fiorella Dubai çikolatası, İnce işçilikle hazırlanmış bir ürün. Çıtır kadayıfın hafifliği ile Antep fıstığının yoğun tadını bir araya getiren ürün, Dubai çikolatası denemek isteyenler için iyi bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

"Öncelikle hızlı kargo ve lezzetli ürün icin teşekkürler. Genel olarak bu fiyata gayet başarılı ürün. Paketlemesi kaliteli ve özenli."

"Piyasadaki rakiplerine göre hem fiyatı uygun hem de oldukça lezzetli. İç dolgusu tam kararında. Ben gerçekten çok beğendim ve memnun kaldım. Kargolama da hızlı ve emniyetli şekilde yapıldı. Bir günde ulaştı. Merak edenlere tavsiye ederim."

3. Elit Dubai Çikolatası

Yumuşak çikolata dolgusu ile tatlı bir lezzet sunan Elit Dubai Çikolatası, 90 gramlık üç ayrı paket halinde sunulmuş. Pratik ambalajları sayesinde her yerde tüketilebilen ürün, özenle hazırlanmış bir lezzet. Dubai çikolatası denemek istiyorsanız bu ürüne de şans vermenizi öneririz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok lezzetli."

"Çok hızlı kargo... Valla beklediğimden güzelmiş."

4. Melodi Dubai Çikolatası

Melodi Dubai Çikolatası, sütlü çikolata kaplaması içinde antep fıstıklı ve kadayıflı zengin dolgusu ile lezzet sunuyor. %19 oranında antep fıstığı içeren bu özel çikolata, Melodi Çikolata kalitesiyle özenle hazırlanmıştır. Fıstık ezmesi aromasıyla damakta kalıcı bir tat bırakırken, benzersiz bir çikolata deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Paketlemesine bayıldım. Gerçekten hem fiyat performans ürünü."

"Çok güzel çıtır çıtır."

5. Beyoğlu Dubaco Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası

Beyoğlu Dubaco Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası, çıtır kadayıfın zengin çikolata ile buluştuğu benzersiz bir lezzet sunar. Yer fıstığı, fındık ve badem içerebilen bu 210 gramlık ikram, her bir lokmada Dubai'nin sıcak atmosferini sofranıza getirir. Türkiye'de üretilen bu özel çikolata, yerel tatları küresel lezzetlerle harmanlayarak damakları şımartır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çikolatası harika, kreması ise çıtır ve bol fıstık tadı geliyor.Mükemmel bir ürün olmuş."

"Lezzeti görüntüsü paketi her şeyiyle bir bütün oluşturmuş. Tam anlamıyla en lezzetli Dubai çikolatası denilebilir. Kremasının içindeki fıstığı, kadayıfı çikolatasının lezzeti gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim."

6. Milat Dubai Çikolatası

Çikolatada lezzetin zirvesini keşfetmeye hazır mısınız? Dubai'nin eşsiz tatlarını bir araya getiren, incecik çıtır kadayıf ve Antep fıstığının enfes uyumuyla hazırlanan bu özel çikolata, her ısırıkta sizi büyüleyecek! Kadayıfın çıtırlığı, fıstığın tazeliği ve çikolatanın pürüzsüz dokusu bir arada!

Kullanıcılar ne diyor?

"Bir sürü Dubai çikolatası yedim ama bu çikolata bir efsane!"

"Tadını, yoğunluğunu beğendık. Kargo çabuk geldi."

7. Kuruyemişcin Antep Fıstıklı Çıtır Kadayıflı Gerçek Dubai Çikolatası

Gerçek Dubai çikolatası, çıtır kadayıf ve taze Antep fıstığı ile buluşuyor! Her lokmada eşsiz bir tat deneyimi sunan bu 22g'lık lezzet, çikolatanın zengin aromasıyla geleneksel tatları bir araya getiriyor. Çıtır kadayıfın hafifliği ve Antep fıstığının ferahlatıcı tadı, çikolatanın kadifemsi yapısıyla mükemmel bir uyum yakalıyor. Hem özel günlerde hem de günlük atıştırmalık olarak ideal olan bu çikolata, lüks bir çikolata keyfi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yediğim en iyi Dubai çikolatası."

"Favorimiz olan Dubai Çikolatası. Tazeliği ve tadı çok güzel. Gönül rahatlığıyla alın aldırın. Kahvelerinize eşlik eder."

8. Fresh in City Bolçi antep fıstıklı kadayıf çikolata meşhur dubai çikolatası

Bolçi Fıstıklı Kadayıf Dolgulu Sütlü Dubai Çikolatası, kadayıf ve fıstık dolgusunun sütlü çikolata ile mükemmel uyumunu sunarak damaklara unutulmaz bir tat bırakır. Geleneksel Türk lezzetlerinden ilham alan bu çikolata, kadayıfın çıtır dokusunu zengin çikolata ile buluşturur. Pratik 100 gramlık ambalajı sayesinde istediğiniz her an kolayca tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet tadı güzeldi."

"Çikolatası çok kaliteli. Uygun fiyatlı Dubai çikolatası arayanlar tercih edebilir."

9. Şekerci Hacı Abdullah Efendi Meşhur Dubai Çikolatası

Şekerci Hacı Abdullah Efendi’nin Meşhur Dubai Çikolatası, 75 gramlık zarif ambalajında, Dubai’nin kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini tatlı bir lezzetle buluşturur. Özel olarak seçilmiş çikolata ve içeriklerle hazırlanan bu ürün, hediye olarak tercih edilebilecek lüks bir alternatif sunar. Her bir parça, Dubai’nin eşsiz lezzet dünyasını ve estetik sunumunu damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak şekilde yansıtır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı çok güzeldi. Antep fıstığı çok yoğundu. Çikolatası da çok güzeldi. Alın aldırın."

"Tadı çok güzeldi, piyasadaki çoğu çikolatanın üstündeydi, elinize sağlık."

10. Miskets Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı Çıtır Kadayıflı Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata

Miskets Dubai çikolatası, Orta Doğu’nun zengin aromalarını ve lüks tatlarını ayağınıza getiriyor. Safran, hurma, fıstık, badem ve yüksek kaliteli kakao ile harmanlanan bu özel dubai çikolatası, her lokmada egzotik bir deneyim sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Asıl Dubai Çikolatası bu işte. Antep fıstığı akışkan son derece başarılı."

"Tadı gerçekten çok güzel. 5 yıldızı hak ediyor."

Bu içerik 14 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır.

