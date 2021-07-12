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Yatağınızın üzerine bir miktar kabartma tozu dökün! Neler olduğuna çok şaşıracaksınız

12.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatağınızı toz, kir ve lekelerden arındırmanın çok kolay bir yolu var. Üstelik pahalı ve zararlı kimyasallar kullanmanıza da gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey, kabartma tozu! Yatağınızın büyüklüğüne göre birkaç paket kabartma tozu ile mis gibi bir yatağa sahip olabilirsiniz. Bu işlemi sabah yaptığınızda akşam tazelenmiş ve kötü kokulardan arınmış bir yatakta mışıl mışıl uyuyabilirsiniz.

Yatağınızın üzerine bir miktar kabartma tozu dökün! Neler olduğuna çok şaşıracaksınız

En doğal ve en kolay yöntem olan kabartma tozu ile yatak temizleme işlemini zahmetsizce uyguladıktan sonra kendinizi tertemiz yatağınızın üzerine bırakarak tatlı rüyalara dalacaksınız!

KABARTMA TOZU İLE YATAK TEMİZLİĞİ

  • Öncelikle yatağınızın üzerindeki çarşaf takımını çıkarın. Siz yatağı temizleme işlemini yaparken çarşaf takımları da makinede yıkanabilir.

  • Ardından kabartma tozunu yatağınızın üzerine güzelce serpiştirin. Bunu yaparken küçük bir süzgeç de kullanabilirsiniz. Özellikle kirlerin olduğu bölgeye daha yoğun kabartma tozu serpmeyi unutmayın. Bu noktada kullanacağınız kabartma tozu miktarı, yatağınızın büyüklüğüne göre de değişiklik gösterir.

  • Daha sonra nemli bir bez yardımı ile malzemenin yatağa nüfuz etmesini sağlayın. Bu işlemi elinizle yatağı ovarak da yapabilirsiniz. Amaç daha etkili bir sonuç alabilmek için malzemenin yatağa derinlemesine işlemesini sağlamak.

  • Yatağı bu şekilde en az bir saat bekletin. Çünkü kabartma tozu etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç duyar. Eğer vaktiniz varsa bu süreci daha da uzatabilirsiniz. Örneğin işlemi sabah yapıp son adımı akşam saatlerine bırakabilirsiniz.

  • Yatağınızdaki lekeler çok fazla ise yatağa kabartma tozu serptikten sonra bir sprey şişe ile hazırladığınız sirkeli suyu yatağa sıkarak bekletme işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz.

  • Yatağa serpilen kabartma tozu toz, kir ve mikropların yüzeye çıkmasını sağlar. Bu nedenle son olarak da elektrikli süpürge ile yatağın üzerini süpürün. Böylece toz ve bakterileri de süpürge ile çekmiş olacaksınız. Bu işlemi yaparken elektrikli süpürgenin koltuk için kullanılan aparatını kullanmak işinizi daha da kolaylaştırır.

Yukarıdaki basit adımları takip ederek siz de yatağınızı pırıl pırıl yapabilir, pahalı temizlik malzemelerine gerek kalmadan daha hijyenik bir yatakta uyuyabilirsiniz. Bu pratik, hesaplı ve doğal temizleme yöntemini ayda bir kez tekrar ederek yatağınızın çok daha temiz kalmasını ve çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.


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