Okula Dönüş Fırsatları başladı! Kırtasiye ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler

Okula dönüş için eksiklerinizi tamamladınız mı? Eğer hala eksikleriniz varsa, 19 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında devam eden Okula Dönüş Fırsatları tam size göre! Çocuğunuzun okul çantasını, en kaliteli ve dayanıklı kırtasiye ürünleriyle doldurmak için şimdi harekete geçin. Çocuğunuzun eğitim hayatını en iyi şekilde desteklemek için ihtiyacınız olan her şey burada. İşte detaylar!

1. Dayanıklı yapısı ile: Kids Pembe Rengarenk Dondurma Desenli Üç Bölmeli Kalem Çantası

Kids Pembe Rengarenk Dondurma Desenli Üç Bölmeli Kalem Çantası, çocukların okula dönüş heyecanını artıracak harika bir seçenek! Canlı renkleri ve eğlenceli dondurma deseni ile tasarlanan bu kalem çantası, üç ayrı bölmesi sayesinde kalemlerinizi düzenli tutmanızı sağlar. Dış yüzeyi dayanıklı PVC kumaştan üretilmiş, iç kısmı ise astar ile kaplanmış bu kalem çantası, hem estetik hem de işlevsellik arayanlar için mükemmel bir tercih. Şimdi okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde, bu şirin kalem çantasını kaçırmayın!

2. Uzun süreli bir kullanım için: BIC Kids Visa Color XL Keçeli Boya Kalemi 24 Renk

BIC Kids Visa Color XL Keçeli Boya Kalemi 24 Renk, okula dönüş hazırlıklarınıza renk katacak harika bir ürün! Çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu keçeli kalem seti, küçük ellerin rahatça tutabileceği ergonomik bir gövdeye sahip. Sabitlenmiş kalın ucu sayesinde, çocuklar büyük şekiller çizerken kalemleri kolayca kontrol edebiliyor. 24 canlı renkten oluşan set, su bazlı mürekkebi sayesinde çoğu kumaştan kolayca yıkanarak çıkıyor. Ayrıca, kapağı açık kalsa bile 2 ay boyunca kurumama özelliği (siyah mürekkep hariç) ile uzun süre kullanım sağlıyor.

3. Dayanıklı, şık ve pratik: Rotring Visuclick Jel Okul Seti 0,7 mm - Mavi

Ergonomik tasarımı ve canlı renkleriyle hem okulda hem de ofiste yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu set, içeriğindeki Visuclick 0.7 mm Mekanik Kurşun Kalem ile yumuşak yapısı ile rahat kullanım sağlıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uç kırılmalarını önleyen süper polimer yedek uçları ve konforlu tutma yeri ile son derece konforlu.

4. Güçlü tutuş: Pritt Stick Yapıştırıcı 2 x 22g 20g Mor/Yeşil

%97 doğal içeriklerden üretilmiş bu stick yapıştırıcı, asit içermeyen formülü sayesinde çocuklarınızın güvenle kullanabileceği bir ürün. Karton, kağıt, keçe, mantar, fotoğraf ve kağıt çıkartmalar gibi çeşitli malzemeleri kolayca yapıştırabilen Pritt Stick, güçlü tutuşu ile projelerinizde vazgeçilmez bir yardımcıdır. Şimdi, okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde olan bu pratik yapıştırıcıyı kaçırmayın!

5. Notlarınızı renklendirin: STABILO BOSS ORIGINAL Pastel Fosforlu Kalem 8'li Paket

Anti-Dry-Out teknolojisi sayesinde kapağı 4 saate kadar açık kalsa bile kurumayan bu fosforlu kalemler, iki farklı çizgi kalınlığı ile hem geniş işaretlemeler hem de ince altını çizme işlemleri için idealdir. El yazısı ve Bullet Journals için mükemmel uyum sağlayan bu kalemler, kağıtta iz bırakmıyor. Kaliteli bir fosforlu kalem arıyorsanız Şimdi, okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde olan bu fosforlu kalem setine göz atmadan geçmeyin!

6. Ders notlarınız için ideal seçim: Faber-Castell PP Kapak Waves Spiralli Defter

A4 boyutundaki bu defter, 70 gr kaliteli kağıdı ve 100 yaprağı ile notlarınızı düzenli bir şekilde tutmanızı sağlıyor. 500 mikron kalınlığındaki PP kapak, defteri uzun süre dayanıklı kılar ve PET spirali ile sayfaların rahatça çevrilmesine olanak tanıyor. Çizgili yapısı, yazılarınızı düzenli ve okunaklı tutmanıza yardımcı oluyor. Üstelik tam da şu anda okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde.

7. Yaratıcı çalışmalar için: Faber-Castell PP Kapak Resim Defteri 35X50cm

Doğa dostu PET spiralli ve dayanıklı PP kapaklı bu defter, çizimlerinizi koruyarak en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyor. 30 yapraklı bu resim defteri, büyük boyutuyla geniş ve özgür çizimler yapmanıza imkan tanıyor. Şimdi, okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde olan resim defteri, resim derslerinde kullanmak için mükemmel bir tercih!

8. Güvenli ve pratik: Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk Matara

Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi, çocuklarınızın günlük içecek ihtiyaçlarını güvenli ve pratik bir şekilde karşılamak için tasarlandı. BPA içermeyen Tritan kopolyester malzemeden üretilen bu su şişesi, sızdırmaz valfi sayesinde ters çevrildiğinde bile sıvıların dışarı sızmasını önlüyor. Sezgisel içim mekanizması ile tek bir düğmeye basarak ağızlık kolayca açılarak çocukların rahatça su içmesini sağlıyor. Hafif ve dayanıklı yapısıyla okulda da rahatlıkla kullanılabilecek bu şişe, bulaşık makinesinde de kolayca temizlenebiliyor.

9. Geometri derslerinin vazgeçilmezi: Rotring Compact Universal Pergel

Hızlı ve kesintisiz yarıçap ayarı yapmanıza olanak tanyıyan pergel sayesinde matematik ve geometri derslerinde zamandan tasarruf edersiniz. Kolay tutuş sağlayan girintileri ve evrensel pergel tutuculu pergel başlığı ile her çiziminizi mükemmel bir şekilde yapabilirsiniz. Kırmızı tasarım özellikli mat titanyum boya, ürüne şık bir görünüm katarken, dayanıklılığı da artırır. Uç kutusu ile birlikte gelen bu pergel, şimdi okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde, bu fırsattan siz de yararlanın!

10. Not almanın en renkli yolu: Nottıx Neon 6 Renk Küp 450 Yaprak

Notıx Neon 6 Renk Küp 450 Yaprak, notlarınızı renkli ve düzenli tutmanın en pratik yolu! 75x75 mm boyutlarındaki bu küp, fosforlu turuncu, sarı, mavi, yeşil, pembe ve klasik beyaz olmak üzere 6 farklı rengi bir arada sunuyor. Kıvrılmaya karşı dirençli kağıttan üretilmiş olan bu yapraklar, solvent içermeyen yapısıyla hem çevre dostu hem de güvenli bir kullanım sağlıyor. İster evde, ister ofiste, ister okulda olsun, her yerde pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bu renkli not kağıtlarının da, okula dönüş fırsatları kapsamında indirimde olduğunu hatırlatalım!

Bu içerik 20 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.