HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz hep taze kalsın! Stanley Soğutucu Çanta indirime girdi

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz hep taze kalsın! Stanley Soğutucu Çanta indirime girdi

20.11.2023 15:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıktığınız uzun seyahatlerde ya da piknik gibi açık hava etkinliklerinde yiyecek ve içeceklerinizin bozulmadan uzun süre taze ve soğuk kalmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çok satanlarda ilk sırada yer alan Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta kısa süreliğine indirime girdi. "İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ürünle tanışmaya ne dersiniz?

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz hep taze kalsın! Stanley Soğutucu Çanta indirime girdi

İçine koyulan yiyecekleri, içecekleri soğuk ve taze tutan soğutucu çantalar, seyahatlerden kamp gezilerine kadar birçok açık hava etkinliğinde kullanılıyor. Hassas malzemelerin, örneğin ilaçlar veya elektronik cihazların ısıdan etkilenmesini engelleyen soğutucu çantalar seyahatlerde veya uzun yolculuklarda kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor. Piyasada birçok soğutucu çanta modeli bulunmasına karşın Stanley rakiplerinden sıyrılarak bir adım öne çıkıyor. Siz de uzun yıllar seyahatlerinizde, açık hava etkinliklerinizde size eşlik edecek bir soğutucu çanta arayışındaysanız 650 TL indirimle satışta olan Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta'ya bir şans verebilirsiniz.

Çok satanlarda ilk sırada: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Adsız tasarım - 2023-11-20T150736.847

Öne çıkan özellikleri

  • Çift duvarlı köpük izolasyonuna sahip.
  • BPA içermez.
  • Kapağı oturak olarak da işlev görür.
  • Elektriksiz sağlam soğutma kutusuna sahiptir.
  • 15,1 litre kapasitesi vardır.
  • 28,5 x 43 x 32,5 cm ölçülerindedir.
  • Yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesiyle tasarlanmıştır. Bu sayede içerisindeki yiyeceklerin ve içeceklerin soğuğunu uzun süre korur.
  • Kolay temizlenebilir bir iç yüzeyi vardır. İç yüzeyi lekeyi tutmaz, bu sayede temizlenmesi daha kolaydır.

Adsız tasarım - 2023-11-20T150915.685

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçerisine bir sürü bira doldurduk ve kampta inanılmaz soğuk halde içinden aldık ve keyifle içtik. Tabi içine ekstra buz kalıpları da koyduk tabi. Malzeme kalitesi bunda da çok iyi."

  • "Ürün çok kaliteli ve içine buz konulduğu zaman ürünleri uzun süre soğuk olarak tutuyor."

  • "Her şeyiyle kalite kokuyor."

  • "İşini yapıyor, uzun yolculuklarımda tereyağı, et, içecek taşıma vs yeterli."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Stanley
İş birliği İçerikleri
Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modelinde %44 indirim

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modelinde %44 indirim

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Yüksek teknoloji ürünü Philips Azur Buharlı Ütü ile tanışın!

Yüksek teknoloji ürünü Philips Azur Buharlı Ütü ile tanışın!

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Tümünü Gör
Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Toza, kire, tüye elveda! Philips'in o süpürgesi şimdi indirimde

Toza, kire, tüye elveda! Philips'in o süpürgesi şimdi indirimde

Sıcaklık ve konfor dolu bir kış için olmazsa olmaz!

Sıcaklık ve konfor dolu bir kış için olmazsa olmaz!

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Tümünü Gör
Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Çalışma masasında vakit geçirmeyi sevenler için masa lambası modelleri

Çalışma masasında vakit geçirmeyi sevenler için masa lambası modelleri

Yenidoğan bebeğinizin cildine en uygun ıslak mendilleri sizin için seçtik

Yenidoğan bebeğinizin cildine en uygun ıslak mendilleri sizin için seçtik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Şimdi indirimde

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Şimdi indirimde

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modelinde %44 indirim

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modelinde %44 indirim

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Tümünü Gör

Diğer Haberler

En ağır ceza için bakanlık devrede! Antalya'da iğrenç iddia: Özel yurtta erkek çocuklarını istismar edip serbest kaldı

Özel erkek yurdunda iğrenç iddia! Serbest kaldı, bakanlık devreye girdi

Levis'ın en ikonik modeli 501 Original Fit Jean'de %44 indirim

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modelinde %44 indirim

Uludağ'da vatandaşların zor anları! Kimisi zıplayarak kurtulmaya çalıştı, kimisini kar küreme aracı sürükledi

Uludağ'da vatandaşların zor anları! Kar küreme aracıyla böyle sürükledi

Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına bindirildiler: 'Bu da başımıza geldi'

Batman yerine Amsterdam uçağına bindirildiler: 'Bu da başımıza geldi'

Murat Kutlu'yu öldürüp kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koymuştu! Bursa'daki vahşette yeni gelişme, o kişiyi işaret etti: 'Yanına gidip, parçaladım dedim'

Kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koymuştu! Vahşette yeni gelişme

Motosiklet sürücüsü ağaca çarpıp hayatını kaybetti! Motosikletin devir saati 13 binde takılı kaldı

Konya'da feci kaza! Ağaca çarpıp hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.