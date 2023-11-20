Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz hep taze kalsın! Stanley Soğutucu Çanta indirime girdi

İçine koyulan yiyecekleri, içecekleri soğuk ve taze tutan soğutucu çantalar, seyahatlerden kamp gezilerine kadar birçok açık hava etkinliğinde kullanılıyor. Hassas malzemelerin, örneğin ilaçlar veya elektronik cihazların ısıdan etkilenmesini engelleyen soğutucu çantalar seyahatlerde veya uzun yolculuklarda kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor. Piyasada birçok soğutucu çanta modeli bulunmasına karşın Stanley rakiplerinden sıyrılarak bir adım öne çıkıyor. Siz de uzun yıllar seyahatlerinizde, açık hava etkinliklerinizde size eşlik edecek bir soğutucu çanta arayışındaysanız 650 TL indirimle satışta olan Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta'ya bir şans verebilirsiniz.

Çok satanlarda ilk sırada: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Öne çıkan özellikleri

Çift duvarlı köpük izolasyonuna sahip.

BPA içermez.

Kapağı oturak olarak da işlev görür.

Elektriksiz sağlam soğutma kutusuna sahiptir.

15,1 litre kapasitesi vardır.

28,5 x 43 x 32,5 cm ölçülerindedir.

Yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesiyle tasarlanmıştır. Bu sayede içerisindeki yiyeceklerin ve içeceklerin soğuğunu uzun süre korur.

Kolay temizlenebilir bir iç yüzeyi vardır. İç yüzeyi lekeyi tutmaz, bu sayede temizlenmesi daha kolaydır.

Kullanıcılar ne diyor?

"İçerisine bir sürü bira doldurduk ve kampta inanılmaz soğuk halde içinden aldık ve keyifle içtik. Tabi içine ekstra buz kalıpları da koyduk tabi. Malzeme kalitesi bunda da çok iyi."

"Ürün çok kaliteli ve içine buz konulduğu zaman ürünleri uzun süre soğuk olarak tutuyor."

"Her şeyiyle kalite kokuyor."

"İşini yapıyor, uzun yolculuklarımda tereyağı, et, içecek taşıma vs yeterli."

Bu içerik 20 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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