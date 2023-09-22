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Fiyatı 2 bin 499 TL'ye düştü! Üstün kaliteli ve dayanıklı Samsonite çantada indirim

22.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem kaliteli hem de şık bir çantaya sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Seyahat severlerin bir numaralı tercihi Samsonite'in özgün tasarım ve üstün dayanıklılıkla donatılmış sırt çantası modelinde büyük bir fırsat sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Fiyatı 2 bin 499 TL'ye düştü! Üstün kaliteli ve dayanıklı Samsonite çantada indirim

Samsonite, yıllardır seyahat severlerin güvenle tercih ettiği çanta markaları arasında yer alıyor. Yüksek kaliteli malzemeleri ve sağlam yapısıyla tanınan Samsonite çantalar, uzun ömürlü kullanım sağlıyor ve bu yüzden oldukça seviliyor. Siz de "Kaliteli bir sırt çantasına ihtiyacım var!" diyenlerdenseniz Samsonite markasına mutlaka bir şans vermelisiniz. Şanslısınız, çünkü kısa süreliğine markanın fonksiyonel sırt çantasında 1100 TL'lik bir indirim var. Çantayı sizin için inceledik. Aldıktan sonra "İyi ki almışım!" dedirtecek bu ürünü kaçırmamanızı öneririz.

SAMSONITE KH8-09-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, Siyah

Adsız tasarım (72)

Çantanın ana özelliği, 17.3 inçlik dizüstü bilgisayarlar için özel bir bölme içermesidir. Bu bölme, dizüstü bilgisayarınızı güvenli bir şekilde taşıma imkanı sunar. Ayrıca içerisindeki farklı bölmeler ve cepler, diğer eşyalarınızı organize etmeniz için kullanışlıdır. Çantanın sırt kısmında bulunan hava akışlı yastıklar, kullanıcının konforunu artırırken terlemeyi önler. Ayrıca, ergonomik omuz askıları ve göğüs kemeri ile uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir taşıma sağlar. Samsonite KH8-09-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası iş seyahatleri, okul veya günlük kullanım için idealdir. Güvenli ve pratik bir taşıma imkanı sunan bu çanta, Samsonite kalitesi ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Samsonite çantanın kalitesi de bir başkaymış. Çevremdeki arkadaşlarım iş için önermişti, aldım ve çok beğendim."

  • "Çok çok çok rahat bir sırt çantası. Güvende hissettiriyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

İndirimdeki tüm Samsonite çanta modellerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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