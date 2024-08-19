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Adımlarınızı konforla taçlandıracak Crocs terliklerde %50'ye varan indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.08.2024 17:35
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Bir kez giyenin rahatlığına hayran kaldığı, yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs terlikler indirimli fiyatlarıyla yüzleri güldürüyor. Günün Fırsatları kapsamında kısa süreliğine fiyatları düşen Crocsları keşfetmek için acele edin. İşte detaylar!

Adımlarınızı konforla taçlandıracak Crocs terliklerde %50'ye varan indirimler

Vücudumuzun yükünü taşıyan ayaklarımızın konforu, genel sağlığımız için hayati önem taşır. Bu nedenle yazın ayak sağlığımızı düşünürken tercih edeceğimiz terliklerin rahat ve konforlu olması gerekir. "Nerede öyle rahat terlik?" diyorsanız, yediden yetmişe herkesin favorisi olan Crocs modelleriyle henüz tanışmadınız demektir! Adımlarınızı rahatlıkla taçlandıran Crocs terlikleri keşfetmek isterseniz kısa süreliğine indirimde olan modeller içeriğimizde sizleri bekliyor.

1. Crocs Classic Atmosphere Sandalet, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T164431.380

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İndirimde çok uyguna geldi. Tam istediğim gibi oldu. Tereddüt etmeyin, orijinal ürün."

  • "Çok memnun kaldım, çok rahat."
Ürünü İncele

2. Crocs Classic Dark Cherry Sandalet, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T171332.002

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat kaliteli ve konforlu. Tam kalıp oldu bana."

  • "Sağlam ve kaliteli. Kullanım talimatlarına uyduğunuz sürece uzun süre dayanır. Renkleri müthiş, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Crocs Classic Army Green Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T154750.051

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hastanede, evde, sokakta, denizde, kampta alın aldırın, çok rahat. Rengi çok güzel."

  • "Ürün fiyatı indirimdeydi ve yanları açık olduğu için tercih ettim. Ayakkabı numaram 43 ve 43/44 numara aldım ayağıma çok iyi oldu. Orijinal Crocs, keyifli bir alışverişti."
Ürünü İncele

4. Crocs Bayaband Clog Army Green/Cobblestone Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T155020.009

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli, çok beğendik. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunları yeğenime yaş günü hediyesi aldım. Kendime üç harfli marketin internet sitesinden aldım, aynı pazar mali gibi hiç beğenmedim. Amazon'dan aldıklarımın yanından geçmez! Alın, memnun kalırsınız."

  • "Ayaklarım 46 numara, buradaki yorumları okuyarak 48-49 numara istedim, cuk oturdu, terlikler harika. 10 günde Türkiye'ye geldi. Satıcıya çok teşekkür ederim."
Ürünü İncele

5. Crocs Classic Siyah Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T163509.064

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Zaten bilinen marka ve kalitede. Fiyat performans anlamına stokta yakaladığım için sipariş verdim. Siyah ve sade sevenler ve tercih edenler için 5 yıldız"

  • "Fiyatını piyasaya göre çok uygun aldık. Orijinal ürün çekinmeden alabilirsiniz."
Ürünü İncele

6. Crocs Classic Bone Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T163642.092

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşime ve kendime indirimde aldım. Çok güzel, orijinal, rahat."

  • "Doğru beden, hızlı kargo, orijinal ürün."
Ürünü İncele

7. Crocs Crocband Black Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T163752.000

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir günde hızlı ve özenli bir teslimat. Ürünü alacaklar için gündelik hayatta giydikleri kendi numaralarını Crocs için de almalarını tavsiye ediyorum. (42 ise 42, 41 ise 41) Amazon bugüne kadar beni hiç şaşırtmadı, her siparişte daha hızlı ve daha özenli hizmet sunuyor."

  • "Kaliteli bir terlik, güzel bir alışverişti. Teşekkürler."
Ürünü İncele

8. Crocs Classic Blue Calcite Sandalet, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T170242.018

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Görünüşleri her ne kadar zarif olmasa da çok rahat ve kullanışlı terlikler."

  • "Crocs’u anlatmaya gerek yok. Amazon'da fiyatı da çok uygun olunca kaçırmadım."
Ürünü İncele

9. Crocs Off Court Clog Green Ivy Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel tam görseldeki gibi. İndirimde almıştım artık ayakkabı yerine bunu giyiyorum. Çok rahat ediyor ayaklarım."

  • "Yorumlara bakıp bir numara büyük aldım kocaman oldu ama çok rahat güzel bir terlik."
Ürünü İncele

10. Crocs Classic Geometric Clog White Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T171050.066

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem kimsede göremezsiniz hem de rahat hiç düşünmeden alınır."

  • "Süper rahat, oğlum onu seviyor."
Ürünü İncele

11. Crocs Classic Varsity Red Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T171155.050

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnanılmaz rahat daha önce kullandığım model daha pahalıydı ama bu kadar rahat değildi."

  • Daha önce kullandığım Classic Clog 46-47 numara yerine bu modelin 48-49 numarasını sipariş ettim ve olması gereken bu şekildeymiş. Aşırı rahat ve kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim. Yakın zamanda aynı modelden farklı renk bir tane daha alacağım."
Ürünü İncele

12. Crocs Classic Acidity Terlik, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-08-19T171532.275

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel renk, çok rahat."

  • "Onları beden olarak değiştirmek zorunda kaldım ama çok rahattılar."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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