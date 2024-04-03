Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Ömür boyu garantili Stanley klasik termos indirimde

Soğuk ya da sıcak içeceklerinizin keyfini en iyi şekilde çıkarmanın yolu kaliteli bir termostan geçer. Termos deyince de akla tabii ki en önce Stanley gelir. Siz de kaliteli bir termos arayışındaysanız son zamanların en popüler termos modelleri içinde yer alan Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos'taki indirime mutlaka göz atmalısınız. Hem çok dayanıklı hem de ömür boyu garantili bu termosu ister evde otururken ister işte yoğun tempoda çalışırken isterseniz seyahatte, kısacası dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde çay, kahve keyfi yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz.

Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos, 1 L

Öne çıkan teknik özellikleri

Ağırlık: 807 gram

Kapasite: 1 litre

Boyutlar: 9,4 x 11,7 x 35,8 cm

Sıcak tutma süresi: 24 saat

Soğuk tutma süresi: 24 saat

Buzlu tutma süresi: 120 saat

Materyal: 18/8 paslanmaz çelik.

İzolasyon: Çift duvarlı vakum yalıtımı

Paslanmaz çelik vakum yalıtımına sahip olan Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos, sıcak ve soğuk içecekleri 24 saate kadar (buzlu içecekleri 5 gün) korur. Doğal olarak BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelikten üretilen bu termos, sızdırmaz ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Termos tek elle tutulabilecek kadar incedir, içeceğinizi daha kolay dökmeniz için çevir – dök tıpası bulunur. Yalıtımlı kapağı bardak olarak kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteyi başka yerde aramaya gerek yok."

"Onlarca termos denedim, bunun gibi kalitelisini, uzun süre sıcak tutanı görmedim. Ömür boyu garantisi de avantajı, kesinlikle tavsiye ediyorum."

"Bir gün önce sıcak su doldurdum, 24 saatten fazla sıcak kaldı. Ailem beğendi. Bugün bir tane de anneme hediye olarak aldım."

"Ürünü hem çay hem soğuk su için kullandım. Saatlerce sıcaklığı ve soğukluğu korudu. Çay hala kaynar haldeydi. Klasik Stanley kalitesi."

"Çok uzun süre sıcak tutuyor. Yolculuklarda çay demleyip koyuyoruz, 6 saatte bile çay sıcak oluyor."

Bu içerik 3 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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