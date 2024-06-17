Yazın bir tişört yeter! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Tişört alırken tercihinizin pamuklu olması, konfor sunması ve dayanıklılık ise doğru yerdesiniz! Aradığınız tüm özellikleri bir araya getiren Levi's markasının tişörtleri tam da size göre! Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak Levi's tişörtlerdeki indirimleri kaçırmamak için seçkimizdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
"Kumaşı gayet kaliteli. XL giyen biri olarak XL bol bile geldi, diyebilirim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün resimdeki gibi, aynısı. Gerçekten çok kaliteli ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kalıbı tam, spor kombinde gayet güzel duruyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Esnek bir yapıya sahip, tam siyah değil mat bir rengi var."
Kullanıcılar ne diyor?
"T-Shirt, kumaş yapısı olarak harika. Çok hoşuma gitti. Ancak "Relax Fit" ibaresine dikkat edin. Regular fit almama rağmen bol oldu. Bayağı bayağı relax yani. Onun haricinde cidden güzel. İndirimden faydalanarak aldım. Teşekkürler Amazon."
Kullanıcılar ne diyor?
"Levi's web sitesinden ve buradan Levi's ürünleri alan biri olarak yorum yapıyorum: ürün sahte değil. Etiketin üstünde karekod değil barkod var, o da müşterinin değil satıcının kullandığı bir parametre."
Kullanıcılar ne diyor?
"Beden uyumu güzel biraz uzun ama vücuda güzel oturuyor. Beğendim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Crop olduğu için 1 beden büyük aldım, mükemmel oldu."
Bu içerik 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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