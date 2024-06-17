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  4. Yazın bir tişört yeter! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Yazın bir tişört yeter! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.06.2024 16:19
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Yaz aylarında "Ne giysem?" derdi yaşamadan, rahat ve havalı olmak isteyenler buraya! Çabasız şıklık sunan Levi's tişörtler 400 TL altı fiyatlarla satışta! Sizin için en çok satan modelleri bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Yazın bir tişört yeter! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Tişört alırken tercihinizin pamuklu olması, konfor sunması ve dayanıklılık ise doğru yerdesiniz! Aradığınız tüm özellikleri bir araya getiren Levi's markasının tişörtleri tam da size göre! Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak Levi's tişörtlerdeki indirimleri kaçırmamak için seçkimizdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Levi's Graphic Set-In Tişört, Erkek

Adsız tasarım - 2024-06-17T152635.347

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşı gayet kaliteli. XL giyen biri olarak XL bol bile geldi, diyebilirim."

  • "Yaz sıcağında pamuklu giymek alışkanlık, ter alsın. %100 pamuk, oğlum ve benim için yarım düzine aldım."
Ürünü İncele

2. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak: Levi's Ss Original Housemark Tee Tişört, Erkek

Adsız tasarım - 2024-06-17T152925.151

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün resimdeki gibi, aynısı. Gerçekten çok kaliteli ürün."

  • "Kumaşı biraz kalın. Bir beden büyük aldım, tam oldu. Güzel ve kaliteli bir ürün."
Ürünü İncele

3. Spor kombinlerin favorisi: Levi's The Perfect Tişört, Kadın

Adsız tasarım - 2024-06-17T153616.202

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıbı tam, spor kombinde gayet güzel duruyor."

  • "Kaliteli ve güzel Levis’ın en sevdiğim tişörtü."
Ürünü İncele

4. Kaliteli kumaş, esnek yapı: Levi's Graphic Crewneck Tişört, Erkek

Adsız tasarım - 2024-06-17T153815.254

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Esnek bir yapıya sahip, tam siyah değil mat bir rengi var."

  • "Kumaşı güzel. Kaliteli hiç bir sorun yok."
Ürünü İncele

5. Oversize tişört sevenler buraya: Levi's Relaxed Fit Tee (Big & Tall) Tişört, Erkek

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "T-Shirt, kumaş yapısı olarak harika. Çok hoşuma gitti. Ancak "Relax Fit" ibaresine dikkat edin. Regular fit almama rağmen bol oldu. Bayağı bayağı relax yani. Onun haricinde cidden güzel. İndirimden faydalanarak aldım. Teşekkürler Amazon."

  • "Levis ürünlerinde özellikle relaxed olarak belirtiliyorsa kendi bedeninizden bir küçük beden almanız önerilir. Çok uygun bir fiyata Amazon hizmet kalitesi ile geldi, içeriğinde yüksek oranda pamuk kullanılmış, rengi görseldeki ile birebir. Sanıyorum 6-7 tane bunun gibi Levi's t-shirt sahibi oldum Amazon sayesinde."
Ürünü İncele

5. Kalitesi her halinden belli: Levi's Perfect Tişört, Kadın

Adsız tasarım - 2024-06-17T154100.231

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Levi's web sitesinden ve buradan Levi's ürünleri alan biri olarak yorum yapıyorum: ürün sahte değil. Etiketin üstünde karekod değil barkod var, o da müşterinin değil satıcının kullandığı bir parametre."

  • "Ürün gayet iyi. Stabil bir Levis kalitesi."
Ürünü İncele

6. Tam kalıp: Levi's Relaxed Fit Tişört, Erkek

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beden uyumu güzel biraz uzun ama vücuda güzel oturuyor. Beğendim."

  • "Özel hissettiren bir tişört değil. Baskısı deforme gibi gözükse de tarzı o. İlk yıkamada renginde ve baskısında bir değişiklik olmadı. Gündelik bir ürün."
Ürünü İncele

7. Çabasız şıklık sunan: Levi's Graphic Ringer Mini Tişört, Kadın

Adsız tasarım - 2024-06-17T154552.263

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Crop olduğu için 1 beden büyük aldım, mükemmel oldu."

  • "Levi’s orijinal ürünü, rengi duruşu her şeyiyle 10/10 bir ürün. Amazon'dan oldukça uygun fiyata aldım. 166 boy 63 kg L beden tam oldu. Kalıbı biraz küçük diye."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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