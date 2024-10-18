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  4. Yenidoğan çetesinin lideri teröre de bulaşmış! Karanlık geçmişi ortaya çıktı

Yenidoğan çetesinin lideri teröre de bulaşmış! Karanlık geçmişi ortaya çıktı

18.10.2024 14:05
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Bebekleri ölüme terk etmeden yıllar önce de terörden hüküm giymiş! Türkiye'yi sarsan skandaldaki 'yenidoğan' çetesinin "doktor" unvanlı elebaşı Fırat Sarı'nın geçmişsarıi de vukuatlı çıktı.

Yenidoğan çetesinin lideri teröre de bulaşmış! Karanlık geçmişi ortaya çıktı

Yenidoğan en az 12 bebeğin ölümünden sorumlu olan çetenin başında Fırat Sarı geliyor. Televizyon programlarında da boy gösteren Sarı'nın üniversite yıllarında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan hüküm giydiği ortaya çıktı.

HASTANELERLE ANLAŞIP PARA KAZANIYORLARDI

Örgüt lideri konumundaki iki doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'in olduğu belirtilen çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu tespit edilmişti.

273 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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ÜNİVERSİTEDE TERÖRE BULAŞMIŞ

Bu arada çetenin lideri Fırat Sarı’nın 1996’da üniversitede öğrenciyken terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.

İstanbul DGM tarafından terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Sarı topluma kazandırma kanunundan yararlanmış.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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